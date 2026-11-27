Beşiktaş'ı karşılamak için farklı takımlardan taraftar buluştu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 2-1 kazanarak İstanbul'a döndü. Dönüş için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmayan taraftarlar arasında, Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolseverler de yer aldı.

Maç sırasında tribünde açılan Filistin bayrağı ve pankartlara Gürcistan güvenlik güçlerinin müdahalesi kamuoyunda tepki çekmişti. Bu olayın ardından Türkiye'den gelen birçok taraftar, takımlarının yanında durmak için havalimanına geldi.

Havalimanındaki karşılaşma

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan taraftarlar, takımlarına destek verirken birlik mesajları verdi. Fenerbahçe taraftarı Muhammed Karahan ve kardeşi Burak Karahan ile Galatasaray taraftarı Mehmet Kemal Eren İhlas Haber Ajansı muhabirine duygularını aktardı.

Muhammed Karahan Beşiktaş'ın galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "İsrail takımını yendik. Bu Yahudi lobisine boyun eğmedik. Türk taraftarlarımıza, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına yapılanları unutmadık. Filistin bayraklarını almaya çalıştılar. Filistin'e karşı orada bir zulüm var. Biz de bu zulmün karşısındayız" ifadelerini kullandı.

Ortak mesaj ve tepkiler

Burak Karahan ise tüm Türkiye'nin bir arada olmasının kendisini gururlandırdığını belirterek, "Kardeşimle ailemle beraber maçı izledik. Tüm Türkiye'nin bu şekilde birleşmesi acayip mutlu edici bir şey. Filistin halkının tamamen yanındayız. Bu hep böyle devam edecek" dedi.

Mehmet Kemal Eren de Beşiktaş'a destek vermek için havalimanına geldiğini söyleyip, "Dün maçın başında stres yaşansa da Beşiktaş maçı 2-1 kazandı. Beşiktaş taraftarına ve kulübüne tebrikler. Gürcistan polisi tarafından Beşiktaş taraftarına olumsuz müdahaleler yapıldı, onları kınıyoruz" diye konuştu.

Havalimanında bir araya gelen farklı renkteki taraftar grupları, hem maç sonucunu kutladı hem de Batum'daki müdahaleye tepki göstererek dayanışma mesajı verdi. Organizasyon sırasında herhangi bir ciddi olay bildirilmedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün akşam Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ı karşılamak için Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da havalimanına geldi.