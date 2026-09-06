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Kayseri'ye ulusal ölçekte K9 enkaz eğitim merkezi kuruluyor

Kayseri Büyükşehir, 13 bin m² alana K9 enkaz eğitim merkezi (7 bin m²) ve itfaiye istasyonu (6 bin m²) kuruyor; merkez ulusal eğitimlere açık olacak.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'ye ulusal ölçekte K9 enkaz eğitim merkezi kuruluyor

Başkan Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Grup Amirliği’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin detaylarını aldı. İncelemede Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile daire başkanları eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın ve İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat’tan merkezde yürütülen çalışmaların kapsamına ilişkin bilgi aldı.

Toplam 13 bin m²lik alanda planlanan proje, afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu alanın 6 bin m²lik bölümü itfaiye istasyonu, kalan 7 bin m²lik bölüm ise K9 arama kurtarma enkaz eğitim merkezi olarak düzenleniyor.

Merkezin fiziki altyapısı ve eğitim bölümleri:

Merkezde K9 ekiplerinin eğitim ve gelişimini destekleyecek birimler öncelikli olarak tasarlandı. Proje kapsamında padok alanları, eğitim sınıfları, enkaz eğitim alanları, yavru köpek eğitim alanı ve çeviklik parkuru gibi özel bölümler yer alacak. Bu altyapı, köpeklerin arama-kurtarma görevlerine hazırlanması kadar uygulamalı senaryo çalışmaları için de uygun ortam sağlayacak.

Ayrıca merkezin, yalnızca hayvan odaklı eğitim sunmaktan öte, arama kurtarma personeli ve itfaiye erlerinin uygulamalı eğitim alabileceği kapsamlı bir yapı olarak planlandığı vurgulandı. Böylece ekiplerin saha koordinasyonu, enkaz yönetimi ve hızlı müdahale becerileri geliştirilecek.

Ulusal kapasite ve kurumlar arası işbirliği:

Büyükşehir Belediyesi, merkezin yalnızca Kayseri'nin ihtiyaçlarına hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda ulusal ölçekte arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunacağını belirtiyor. İlerleyen süreçte diğer illerdeki itfaiye teşkilatları ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim faaliyetlerine açılacak olan merkez, farklı şehirlerden gelecek ekiplerin uygulamalı eğitimlerden faydalanmasına imkân tanıyacak.

Bu yaklaşımın amacı, afet ve acil durum müdahalelerinde kurumlar arası tecrübe paylaşımını artırmak ve bölgede daha koordineli, hazırlıklı ekiplerin oluşmasını sağlamaktır. Proje, Kayseri’nin müdahale kapasitesini güçlendirirken ulusal düzeyde eğitim altyapısına da katkı sunacak nitelikte planlanmıştır.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI MİMARSİNAN GRUP AMİRLİĞİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK, 13 BİN METREKARELİK ALANDA HAYATA GEÇİRİLEN İTFAİYE İSTASYONU İLE K9 ARAMA KURTARMA ENKAZ EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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