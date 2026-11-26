Trendyol Süper Lig 13. hafta

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın başlayacak. Maçlar 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi tarihlerinde oynanacak ve haftanın programı yoğun bir fikstür barındırıyor.

haftanın öne çıkan maçları:

Haftanın en dikkat çeken randevusu, derbi statüsündeki Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi olacak; iki takım Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin evinde Erzurumspor FK ile oynayacağı maç ve Trabzonspor'un deplasmanda Göztepe ile karşılaşması haftanın diğer kilit eşleşmeleri arasında yer alıyor.

hafta programı:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

28 Kasım Cumartesi

16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

29 Kasım Pazar

13.30 Çorum FK - Kocaelispor

16.00 Eyüpspor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

30 Kasım Pazartesi

19.00 Göztepe - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Galatasaray

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 13. HAFTA YARIN OYNANACAK 2 KARŞILAŞMAYLA BAŞLAYACAK. (ARŞİV)