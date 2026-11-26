Kağıtspor B Grubu'nda liderliğe yükseldi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) aldığı üst üste 6 galibiyetle B Grubu'nda zirveye yerleşti. Sezona baştan itibaren şampiyonluk hedefiyle başlayan mavi-beyazlı ekip, kulüp yönetiminin ve teknik heyetin yapılanması sonrası elde ettiği sonuçlarla ligde iddiasını güçlendiriyor.

2026-2027 sezonu öncesinde teknik ekip ve oyuncu kadrosunda yapılan değişikliklere rağmen takım, ligdeki ilk maçtaki mağlubiyetin ardından kısa sürede toparlandı ve sonraki karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu serinin ardından Kağıtspor, sezon sonu hedefi olan kupayı kaldırarak yeniden 1. Lige yükselmeyi amaçlıyor.

Teknik kadro ve kadrodaki değişiklikler:

Başantrenör Enes Akdilek, sezonun ilk maçındaki yenilginin takımı yıkmak yerine motive ettiğini belirtti. Akdilek, "Ligin ilk maçına mağlubiyetle başladık. Bu bizim için yıkıcı olabilirdi ancak hızlı bir şekilde toparlanmayı başardık. O mağlubiyet bizim için güzel bir yara izi oldu. Ardından üst üste 6 galibiyet aldık. Şimdi hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak" diyerek takımın mental ve taktiksel toparlanmasına vurgu yaptı.

Teknik heyetin ve oyuncu grubunun üç ay süresince yoğun şekilde bir arada çalıştığını söyleyen Akdilek, Kocaeli altyapısında yetişmiş olmasının kulüple kurduğu bağı güçlendirdiğini ve bu bağlılığın sezon hedeflerine yansıdığını ifade etti.

Oyuncuların hedefleri ve taraftar çağrısı:

Takım kaptanı Barbaros Bozkurt, 20 yıllık profesyonel kariyerinde daha önce birden fazla takımla üst lige çıkma başarısı yaşadığını belirterek Kağıtspor formasıyla yedinci şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi. Bozkurt, "Hepimiz bu bilinçle buraya geldik. Üç aydır birlikte çalışıyoruz ve her geçen maç daha iyi bir takım oluyoruz. Önce iyi insan, sonra iyi arkadaş, ardından iyi takım olursunuz. Sonunda da kupa gelir" diyerek takım içindeki birlikteliğin önemine dikkat çekti.

2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Ömer Faruk Ermat ise kadrodaki köklü değişikliklere rağmen hedefin aynen korunduğunu vurguladı: "Hedefimiz çok net, yeniden 1. Lig’e yükselmek. Sezona beklemediğimiz bir mağlubiyetle başladık ancak ardından aldığımız 6 değerli galibiyetle bunu telafi ettiğimizi düşünüyorum." Ermat, ilerleyen dönemde hatasız bir performansla yol almaya çalışacaklarını ekledi.

Başantrenör Akdilek, takımın performansını destekleyecek en önemli unsurlardan birinin tribün desteği olduğunu belirterek Kocaeli halkını maçlara davet etti. Kaptan Bozkurt ve Ermat da Büyükşehir Belediyesi'nin ve Başkan Tahir Büyükakın öncülüğündeki spor yatırımlarının takıma moral ve altyapı desteği sağladığını ifade etti. Kulüp, taraftar enerjisiyle sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmayı planlıyor.

BARBAROS BZOKURT