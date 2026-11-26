göztepe'nin iç sahadaki durgunluğu:

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Göztepe, iç ve dış sahada birbirinden zıt bir performans sergiliyor. Ligin ilk 12 haftasında evinde 5 maça çıkan İzmir ekibi, beklenen sonuçları elde edemedi. Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Başakşehir karşısında mağlup olan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile berabere kaldı.

Evindeki tek galibiyetini Çorum FK karşısında alan Göztepe, evde oynanabilecek maksimum 15 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Bu performansla takım, Samsunspor ile birlikte ligin iç sahada en kötü görüntüsüne sahip ekiplerinden biri konumunda bulunuyor.

Takımın iç sahadaki bu durgunluğu, tribün motivasyonu ve sezon planlaması açısından kritik bir soru işareti oluşturuyor. Göztepe yönetimi ve teknik ekip, sahadaki performansı dengelemek için çözüm yolları arıyor.

deplasmanda tersine dönen tablo:

İzmir ekibinin dış saha performansı ise bambaşka bir hikâye anlatıyor. Göztepe, deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 14 puan topladı. Bu sayıyla sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile birlikte deplasmanda en fazla puan toplayan takımlardan biri konumunda bulunuyor.

Deplasman sıralamasında Kasımpaşa bir maç eksiğiyle 13 puan, Galatasaray ise iki maç eksiğiyle 12 puan ile Göztepe'yi takip ediyor. Bu veriler, takımın deplasmanda daha dinamik ve sonuç odaklı bir oyun ortaya koyduğuna işaret ediyor.

trabzonspor maçı ve beklenen etki:

Göztepe, 30 Kasım Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak sahadaki kötü gidişata son vermek ve iç saha performansında yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik ekip ve oyuncular, deplasmandaki canlı görüntüyü evde de göstermeyi hedefliyor.

GÖZTEPE (ARŞİV)