Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verdi. Soruşturma, şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye para aktardığı iddiası üzerine başlatıldı.

Soruşturma dosyasında incelenen MASAK raporlarında, bu para transferlerinin örgütün medya yapılanmasını finanse etmeye yönelik olduğu ve örgütsel faaliyetlerin sürdürüldüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Başsavcılık, iddianame ve önceki soruşturmalarla bağlantılı mali incelemeler sonrası yeni bir dosya açıldığını kaydetti.

Dosyadaki geçmiş kayıtlar

Belgelerde, Burak Akbay hakkında 2016 yılında "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma ve 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen iddianameye de yer verildi. Akbay hakkında dosyada yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Arama, el koyma ve gözaltı kararları

17 Kasım tarihinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'ne ait adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu belirtilen Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verildi.

Uygulamada, Şirketlerden bağlantılı olduğu belirtilen isimlerden Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı ve Sözcü Medya Grubu eski Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül gözaltına alındı. Diğer iki isim hakkında ise soruşturma kapsamında işlem sürdüğü belirtildi.

TMSF kayyum ataması

Soruşturma kapsamında ayrıca Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. için TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. Kuruma kayyum atanması, şirket üzerindeki iddiaların ve mali incelemenin devam ettiğine işaret ediyor.

Soruşturma adli ve mali izleme kayıtları üzerinden ilerlerken, Başsavcılık tarafından yapılan işlemler ve el koyma kararlarının ayrıntıları ile gözaltı süreçleri hakkında resmi makamlar tarafından ek açıklamalar bekleniyor.

Sözcü TV ve gazeteye FETÖ soruşturması: Şirkete TMSF kayyum olarak atandı, 2 gözaltı