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Kaza anı kameralara yansıdı: Kozan'da genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adana Kozan'da sabah saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza anı kameralara yansıdı: Kozan'da genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza anı kameralara yansıdı: Kozan'da genç motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesiştiği noktada gerçekleşti.

Olayda, Ahmet Ö. idaresindeki 01 HS 699 plakalı otomobil ile 17 yaşındaki Selçuk K. yönetimindeki 01 AZF 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü Selçuk K. yaralandı.

kaza anı güvenlik kamerasında:

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve motosikletin devrilmesi net olarak görülüyor; kazanın ardından çevredekiler hızlıca yardım çabası içine giriyor.

yaralıya ilk müdahale ve sevk:

Yaralı sürücü Selçuk K., ilk müdahale için Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

esnafın uyarısı:

Bölgedeki esnaf Osman Demir, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar bu yolu geniş görünce sürat yapıyor. Normalde yavaşlaması lazım. Sadece sabahki kaza değil, sürekli kaza oluyor. Haftada 2-3 kaza oluyor. İlçede şu an kasksız motosiklet ve şarjlı bisikletlerden dolayı da sıkıntılı kazalar oluyor. Araç sahipleri kendini kurtarmak isterken de kaza oluyor. Buraya ışık olmaz ama kasis olabilir. Sürücülerin de dikkat etmesi lazım" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer kaza nedenine ilişkin inceleme yapıyor ve bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

KAZA ANI, ÇEVREDE BULUNAN BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

KAZA ANI, ÇEVREDE BULUNAN BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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