toplantının katılımcıları ve gündemi:

Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile İstanbul Başkonsolosu Bekaidar Saryin katılımıyla düzenlenen toplantıda, "Yeni tarihî dönemde Kazakistan’ın öncelikli görevleri" başlığı altında ülkenin kalkınma stratejileri ele alındı.

Toplantıda Kazakistan’da sürdürülen kapsamlı dönüşümlerin amaçları, uygulama alanları ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik adımların halkla ve iş dünyasıyla paylaşılması hedeflendi.

stratejik öncelikler ve vizyon:

Sapiyev konuşmasında reformların ekonomik büyümeyi hızlandırmaya, vatandaşların refah düzeyini yükseltmeye ve ülkenin küresel rekabet gücünü güçlendirmeye odaklandığını vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve yönetimin vizyoner çalışmalarına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev ve ekibinin yaptıkları vizyoner çalışmaları ile ülkemizin gayri safi milli hasılasını 400 milyar dolara, kişi başı geliri de 19 bin dolara çıkarmayı başardıkları için kendilerine müteşekkiriz" ifadeleri toplantıda öne çıktı.

reform alanları ve uygulama odakları:

Konuşmada öne çıkan başlıca alanlar arasında dijitalleşme ve yapay zekânın geliştirilmesi, sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi, tarımın modernizasyonu, sosyal alanın geliştirilmesi ve kamu yönetimi sisteminin reforme edilmesi yer aldı. Bu alanlarda atılacak adımların ekonomik verimliliği ve toplum refahını artırması bekleniyor.

iki ülke ilişkileri ve iletişim iş birliği:

Toplantıda ayrıca Kazakistan’ın yeni kalkınma dönemindeki önceliklerinin Türk kamuoyuna tanıtılmasının önemi, iki ülke arasındaki medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin genişletilmesi ve Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi gündeme geldi. Katılımcılar, bilgilendirmenin devam ettirilmesi ve ortak projelerin artırılması yönünde görüş birliğine vardı.

Toplantı, Kazakistan’ın ekonomik ve idari dönüşüm sürecinin Türkiye’de doğru kanallarla anlatılması ve iki ülke arasında karşılıklı iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAZAKİSTAN'IN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ YERKEBULAN SAPİYEY VE İSTANBUL BAŞKONSOLUSU BEKAİDAR SARY, KAZAKİSTAN’DA YÜRÜTÜLEN REFORMLARIN ELE ALINDIĞI "YENİ TARİHÎ DÖNEMDE KAZAKİSTAN’IN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİ" KONULU TOPLANTIYA KATILDI.