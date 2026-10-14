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kazı çalışması yolda tehlike yarattı: otomobil çukura girip hasar gördü

Karaman Mümine Hatun Mahallesi'nde elektrik hattı çalışması nedeniyle refüj kenarına açılan çukura giren otomobilin jantı eğildi, lastiği patladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:01

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

kazı çalışması yolda tehlike yarattı: otomobil çukura girip hasar gördü

Olayın ayrıntıları:

Karaman'da, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında refüj kenarına açılan çukura giren otomobil hasar gördü. Araç sürücüsü İ.T. yönetimindeki 70 AAT 308 plakalı araç ilerlerken jant eğildi ve lastik patladı.

sürücü beyanı ve müdahale:

Sürücü İ.T., çukura düştüğünü ve tekerin patladığını ifade etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

yolda alınan tedbirler ve soruşturma:

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ve belediye ekipleri duba ve uyarı levhası koyarak yolda gerekli tedbirleri aldı. Olayla ilgili olarak ise tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA ELEKTRİK HATLARININ YER ALTINA ALINMASI NEDENİYLE KAZILAN ÇUKURA GİREN OTOMOBİLİN...

KARAMAN’DA ELEKTRİK HATLARININ YER ALTINA ALINMASI NEDENİYLE KAZILAN ÇUKURA GİREN OTOMOBİLİN LASTİĞİ PATLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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