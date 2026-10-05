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KBÜ rektörü Kırışık TEKNOFEST'te TÜBA başkanı Şeker ile görüştü

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST'te TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile bilim ve teknoloji gündemini değerlendirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

KBÜ rektörü Kırışık TEKNOFEST'te TÜBA başkanı Şeker ile görüştü

TEKNOFEST görüşmesi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile bir araya gelerek bilim, yükseköğretim ve teknoloji alanlarındaki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, üniversitelerin araştırma kapasitesi, yenilikçi projelere destek mekanizmaları ve genç yeteneklerin teknoloji ekosistemine dahil edilmesi konuları ön plana çıktı. Taraflar, üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

üniversitelerin rolü ve ekosistem değerlendirmesi:

Kırışık ve Şeker, Türkiye’nin bilim ve teknoloji ekosisteminde üniversitelerin oynadığı merkezi role dikkat çekti. Üniversitelerin bilimsel araştırma ve yenilikçi çalışmalara katkısının artırılması için ortak yürütülebilecek projeler ve destek modelleri değerlendirildi.

Festival alanındaki temaslar sırasında farklı kurum ve kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelen Kırışık, bilgi paylaşımı ve işbirliği fırsatlarının artırılmasının önemine işaret etti.

öğrencilerle buluşma ve stant ziyaretleri:

Festival programı kapsamında Kırışık, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden gelen hafızlık öğrencileriyle sohbet ederek eğitim hayatları ve ilgi alanları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle kurduğu iletişimde gençlerin bilim ve teknolojiye erken yaşta erişiminin önemini vurguladı.

Ayrıca Kırışık, TEKNOFEST alanındaki çeşitli stantları ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve gençlerin sergilediği çalışmaları yerinde inceledi. Bu ziyaretler, üniversitenin sahadaki etkinliğini ve gençlerle kurduğu bağı güçlendirdi.

Toplantı ve saha ziyaretleri, KBÜ ile TÜBA arasında bilgi alışverişi ve işbirliği potansiyelini gündeme taşıdı; taraflar, önümüzdeki dönemde ortak adımlar atma konusunda mutabık kaldı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, TEKNOFEST KAPSAMINDA TÜRKİYE BİLİMLER...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, TEKNOFEST KAPSAMINDA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) BAŞKANI PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER İLE GÖRÜŞEREK BİLİM, YÜKSEKÖĞRETİM VE TEKNOLOJİ ALANINDAKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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