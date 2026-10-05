Sultanhisar'da dijital beceri adımı: bilgisayar operatörlüğü kursu başlıyor

Kursun amacı ve kapsamı:

Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak Bilgisayar Operatörlüğü Kursu, vatandaşların bilgisayar kullanımına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kursun temel hedefi, dijital okuryazarlık düzeyini artırmak ve günlük yaşam ile iş süreçlerinde teknoloji kullanımını kolaylaştırmaktır.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür eğitimlerin, bireylerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığı ve iş gücü piyasasında rekabet gücünü desteklediği biliniyor. Katılımcıların kurs sayesinde bilgisayarla ilgili temel bilgi ve pratik yetkinlikleri edinmesi hedefleniyor.

Başvuru süreci:

Kursa katılmak isteyen vatandaşların başvuruları e-Yaygın sistemi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak için e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor. Yetkililer, başvuruların bu kanal aracılığıyla tamamlanması gerektiğini duyurdu.

Başvuru ve kayıt için hatırlatmalar:

İlgililerin, başvuru işlemlerini e-Yaygın üzerinden eksiksiz tamamlamaları önem taşıyor. Kayıt ve katılım koşullarıyla ilgili ayrıntılar hakkında bilgi edinmek isteyenler, Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi üzerinden yönlendirmeleri takip edebilirler.

Bilgisayar Operatörlüğü Kursu, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleşecek ve başvuruların e-Yaygın üzerinden alınması istendi.

(ARŞİV FOTO) - SULTANHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILACAK BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ KURSU İÇİN BAŞVURULAR E-YAYGIN SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINACAK.