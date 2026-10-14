KBÜ'lü akademisyenin doktora çalışması dijital topluluklarda aidiyet ve kimliği mercek altına alıyor

KBÜ akademisyeni ODTÜ tarafından ödüllendirildi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Erdoğan-Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilen En İyi Doktora Tezi Ödülüne layık görüldü. Erdoğan-Öztürk, 2025 yılında tamamladığı çalışmasıyla bu ödülü kazandı.

Tezin odağı:

Erdoğan-Öztürk’ün "Contested Belongings: Identity Negotiations among Multilingual Turkish Returnee Women in a Digital Community" başlıklı tezi, çok dilli Türk kadınlarının bir dijital topluluk içinde kimliklerini ve aidiyet duygularını nasıl müzakere ettiklerini ele alıyor. Çalışma, dil, kimlik ve toplumsal aidiyet arasındaki etkileşimleri nitel veri ve dijital ortam incelemeleri üzerinden tartışıyor ve bu bağlamda geri dönen kadınların deneyimlerine odaklanıyor.

ODTÜ lisansüstü tez ödüllerinin amacı ve kapsamı:

ODTÜ tarafından 2006 yılından bu yana verilen Lisansüstü Tez Ödülleri, özgün tez çalışmalarını teşvik etmeyi ve akademik araştırma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ödüller dört ayrı kategoride eşit değer ile veriliyor; amaç, bilimsel çalışmaları desteklemek, akademik bilgi paylaşımını güçlendirmek ve farklı alanlarda araştırmaların gelişimini teşvik etmektir.

Erdoğan-Öztürk’ün elde ettiği bu ödül, hem KBÜ için akademik bir kazanım olarak değerlendiriliyor hem de dijital mecralarda kimlik ve aidiyet konularına dair nitel araştırmaların önemini vurguluyor. Çalışma, ilgili alanda çalışan araştırmacılar ve eğitimciler için referans niteliği taşıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ERDOĞAN-ÖZTÜRK, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN VERİLEN EN İYİ DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ.