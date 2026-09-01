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Yangının izleri: Kaş'ta hasar tespiti ve destek çalışmaları

Antalya Büyükşehir ekipleri, Kaş'ta Cumartesi çıkan yangında zarar gören Çavdır ve Palamut mahallelerinde hasar tespiti ve destek çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yangının izleri: Kaş'ta hasar tespiti ve destek çalışmaları

Yangının izleri: Kaş'ta hasar tespiti ve destek çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesinde Cumartesi günü çıkan orman yangınının ardından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri, yangının yerleşim alanları ve tarımsal üretim üzerinde yol açtığı zararları tespit etmek ve acil ihtiyaçları belirlemek için bölgeye intikal etti.

saha çalışmaları:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sosyologlar ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncelikle yangından etkilenen mahallelerde hasar tespitine başladı. Ekipler, Çavdır ve Palamut mahallelerinde kapı kapı dolaşarak ev, sera ve tarımsal üretim alanlarında oluşan zararları yerinde inceliyor.

Sosyologlar, afetin yarattığı psikososyal etkileri göz önünde bulundurarak birebir görüşmeler yapıyor; üretim alanlarıyla ilgili teknik tespitler ise tarımsal ekipler tarafından kayda geçiriliyor. Bu tespitler, ilerleyen süreçte yapılacak destek ve onarım çalışmalarının planlanmasında temel veri oluşturacak.

vatandaşların durumu ve talepleri:

Belediye ekipleri, vatandaşların acil barınma, beslenme ve tarımsal üretime yönelik ihtiyaçlarını belirlemeye öncelik veriyor. Yapılan görüşmelerde yurttaşların talepleri yerinde not edilirken, hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ekiplerin varlığı, bölgedeki tedirginliği azaltmayı amaçlıyor.

Çavdır Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Kaldırım, yangının hızlı yayıldığını anlatarak, "Yangın çok hızlı gelişti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Allah razı olsun, belediyemiz hemen geldi" dedi. Bu tür doğrudan geri bildirimler, öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesine yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, yangından zarar gören vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ve bölgedeki tespit çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmeler, izleme ve planlama sürecinin temelini oluşturacak; sonraki adımların ne şekilde uygulanacağı ise tespit sonuçlarına göre belirlenecek.

Kaş&#039;ta orman yangınında zarar gören alanlar böyle görüntülendi

Kaş'ta orman yangınında zarar gören alanlar böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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