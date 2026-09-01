Altınova'da sulanmadan yetişen kavun bal tadıyla rağbet görüyor

Altınova'da susuz tarımın ürünü:

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesine bağlı Altınova köyü, yaz hasatıyla hareketleniyor. Köylülerin dedelerinden kalan ata tohumları ile ürettiği ve tamamen tek damla su verilmeden yetiştirilen kavunlar, tarladan toplandığı anda alıcı buluyor. Büyüklüğü, yoğun şeker oranı ve kendine has aromasıyla dikkat çeken meyveler, köy meydanında ve tarlalarda uzun kuyruklar oluşturuyor.

Üretim yöntemi ve tohumun önemi:

Altınova üreticileri, mahsulün lezzetinin toprağın yapısı ve bölgenin mikroklimasıyla doğrudan ilişkili olduğunu söylüyor. Köy muhtarı ve üretici Mehmet Ali Karagöz, "Bizim kavunumuz kesinlikle sulanmaz. Büyüme aşamasında tek bir damla su dahi görse o kendine has tadını ve aromasını kaybeder. Tamamen susuz yetiştiği için şekeri içinde hapsolur, adeta bal gibi bir tat ortaya çıkar. Yiyen bir daha başka kavun yiyemiyor" diyerek yöntemin korunmasının önemini vurguladı. Üreticiler, ata tohumlarının nesiller boyunca muhafaza edildiğini ve bunun lezzetin kaynağı olduğunu ifade ediyor.

Tescil talebi ve bölgesel etkileri:

Köy halkı, Altınova kavununun bölgesel bir değer olarak korunması için coğrafi işaret talep ediyor. Halil Çetin, "Bu kavun bizim buranın gururu, dedelerimizin mirası. Başka bir yere ekildiğinde aynı tat yakalanamıyor. Biz bu lezzetin ve emeğin resmi olarak korunmasını, Altınova köyü adına tescillenmesini istiyoruz. Coğrafi işaret alırsak hem köyümüzün adı duyulur hem de üreticimiz hak ettiği değeri görür" sözleriyle beklentiyi anlattı. Sadece lezzet açısından değil, susuz tarıma uygunluğu nedeniyle de örnek teşkil eden Altınova kavunu, yetkililerden gelecek tescil müjdesini bekliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN EVCİLER İLÇESİNE BAĞLI ALTINOVA KÖYÜNDE, TEK DAMLA SU VERİLMEDEN YETİŞTİRİLEN VE BALI ARATMAYAN TADIYLA DAMAK ÇATLATAN KAVUNLAR KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR. KÖY HALKININ ASIRLIK TOHUMLARLA ÜRETTİĞİ LEZZET İÇİN VATANDAŞLAR SIRAYA GİRERKEN, ÜRETİCİLER BU ÖZEL AROMAYA SAHİP KAVUNUN COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENMESİNİ İSTİYOR.