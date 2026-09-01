Yağışlar Kilis'teki gölet ve akarsuları canlandırdı
Son günlerde kentte etkili olan yağışlar, Kilis'teki gölet ve akarsularda su seviyelerinde belirgin artış sağladı.
yağışın kırsal su kaynaklarına yansıması:
Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti ile Afrin Çayı'nda yağışların ardından su seviyesinde artış gözlendi.
göletlerdeki değişim:
Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı arttı; uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle düşen su seviyesinin ardından göletin geniş bir bölümü yeniden suyla kaplandı.
KİLİS'TE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE KENTTEKİ GÖLET VE AKARSULARDA SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!