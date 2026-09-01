Dolar 48,2725 +0,01%
Euro 55,9890 -0,23%
Bist 14.316,46 -0,12%
Altın Gram 6.870,53 -1,22%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,06 +1,73%
--°

Yağışlar Kilis'teki gölet ve akarsuları canlandırdı

Kilis'te son yağışlar kırsal gölet ve akarsularda su seviyelerini yükseltti; Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'nda su geniş alanları yeniden kapladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yağışlar Kilis'teki gölet ve akarsuları canlandırdı

Yağışlar Kilis'teki gölet ve akarsuları canlandırdı

Son günlerde kentte etkili olan yağışlar, Kilis'teki gölet ve akarsularda su seviyelerinde belirgin artış sağladı.

yağışın kırsal su kaynaklarına yansıması:

Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti ile Afrin Çayı'nda yağışların ardından su seviyesinde artış gözlendi.

göletlerdeki değişim:

Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı arttı; uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle düşen su seviyesinin ardından göletin geniş bir bölümü yeniden suyla kaplandı.

KİLİS&#039;TE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE KENTTEKİ GÖLET VE AKARSULARDA SU SEVİYELERİ...

KİLİS'TE SON GÜNLERDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARLA BİRLİKTE KENTTEKİ GÖLET VE AKARSULARDA SU SEVİYELERİ YÜKSELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu Üniversitesi hayvan hastanesi vakalara ve eğitime eş zamanlı hizmet su...
images

Ilgaz Dağı'nda çeşmede duraklayan kızıl geyiğin zarif anı
images

Ormanların sessiz kahramanları laboratuvarda hayat buluyor
images

Samsun'da deniz geriliyor: sahil yapıları ve yollar risk altında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Feribot faciasında kardeşini kaybeden kadın kaptan ve firmayı ihmalle suçladı

Niğde adli yılına adalet ve güven vurgusuyla başladı

Kastamonu Üniversitesi hayvan hastanesi vakalara ve eğitime eş zamanlı hizmet sundu

Kayseri sanayisi için finansmana erişim ve sürdürülebilir büyüme çağrısı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı