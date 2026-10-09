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Keçiörengücü hızlı hücumlarla Bodrum'dan üç puanı aldı

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 9. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 yenerek hızlı hücumlar ve disiplinli savunmayla üç puanı aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Keçiörengücü hızlı hücumlarla Bodrum'dan üç puanı aldı

Maç raporu:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bodrum FK karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Zorlu bir deplasman mücadelesinde alınan bu sonuç, takımın ligdeki tablosuna olumlu yansıdı. Maç boyunca Bodrum FK topa daha çok sahip olsa da Keçiörengücü yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek maçın kontrolünü elinde tuttu.

Kapurtu'nun değerlendirmesi:

Ankara Keçiörengücü Yardımcı Antrenörü Vedat Kapurtu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın performansına vurgu yaptı. Kapurtu, "İstediğimiz skoru aldık. Oyuncularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, karşılaşmanın zor geçeceğini öngördüklerini belirterek, rakibin genç ve diri bir ekip olduğunu aktardı.

Oyun anlayışı ve kilit noktalar:

Kapurtu, milli aradan dolayı ligde üç haftadır maç oynanmadığını hatırlatarak takımının iyi hazırlandığını söyledi ve sahada oyuncuların isteneni verdiğine dikkat çekti. Teknik ekip, maç boyunca iyi savunma ve hızlı hücumlar üzerinden fırsatlar yaratıldığını; özellikle kaptıkları toplarla etkili kontra ataklar geliştirdiklerini vurguladı.

Kapurtu, karşılaşmanın fiziksel yükü ve maç saatinin koşullarına da işaret ederek, "Ya bu hava şartlarında bu saatte maç oynamak gerçekten kolay değil" değerlendirmesinde bulundu. Son söz olarak Kapurtu, "Oyuncularımızı kutluyorum, Bodrumspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diyerek hem oyuncularını tebrik etti hem de rakibe iyi dileklerde bulundu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ YARDIMCI ANTRENÖRÜ VEDAT KAPURTU

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ YARDIMCI ANTRENÖRÜ VEDAT KAPURTU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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