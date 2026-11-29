Keçiörengücü oyunu bırakmadı: Korkmaz oyuncuların zihinsel gücünü övdü

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

maçın özeti:

Karşılaşmada Keçiörengücü, maç boyunca topa ve oyuna ağırlık koyan taraf olarak öne çıktı. İlk yarıda iki net pozisyon kaçırıldı, bazı şutlar direkten döndü; Kayserispor ise tecrübeli ayaklarla rakibin boşluklarını değerlendirerek etkili oldu. Maçın golü, Kayserisporlu Seferi'nin şut pozisyonunu bulduğu ilk anda gelen vuruşuyla kaydedildi.

korkmaz'ın değerlendirmesi:

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın performansını ve maçın ruhunu şu sözlerle özetledi: "Maçın başından sonuna oyuna hakim olan taraf bugün Keçiörengücü’ydü. İlk yarı iki net fırsat kaçırdık, direkten dönen toplar var, kaçırdığımız bariz gol fırsatları var."

Korkmaz, ayrıca bu tip karşılaşmalarda hem mental olarak oyunda kalmanın hem de maç boyunca üretilen futbolu sonuca taşımanın önemine vurgu yaptı: "Maçı hangi dakikada ne şekilde olursa olsun bırakmamayı ve oyun gücümüze inanarak oynamaya devam etmeyi bence öğreten bir maç oldu bize." Son dakikada golü bulan oyuncuların zihinsel inancına teşekkür ettiğini de belirtti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ