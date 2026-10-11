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Kemah'da çeşme başında görülen benekli semender doğal zenginliği hatırlattı

Erzincan’ın Kemah ilçesi Oğuz köyünde çeşme kenarında görüntülenen nesli tehlike altındaki benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'da çeşme başında görülen benekli semender doğal zenginliği hatırlattı

Oğuz köyünde kaydedilen anlar

Erzincan’ın Kemah ilçesi Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede ortaya çıkan benekli semender köylüler tarafından görüntülendi. Cep telefonuyla kayda alınan görüntüler, türün beklenmedik bir noktada görülmesinin yarattığı şaşkınlığı ve sevinci yansıttı.

habitat ve gözlemler:

Nemli alanlar ve su kaynaklarının çevresinde yaşamını sürdüren semenderin çeşme çevresinde görünmesi, yerel mikrohabitatların hâlâ türleri barındırabildiğini gösterdi. Görüntülerde semenderin çeşme kenarındaki hareketleri ve suya yaklaşımı, gözlemciler tarafından dikkatle izlendi.

koruma ve farkındalık çağrısı:

Kaydedilen bu anlar, nesli tehlike altında olan türlerin korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yerel halkın ve doğaseverlerin ilgisi, su kaynaklarının ve nemli yaşam alanlarının korunmasına yönelik farkındalığı artırabilir.

Oğuz köyünde elde edilen görüntü, Erzincan’ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine somut bir örnek sundu. Yetkililer ve köylüler arasında yürütülecek koruma çalışmaları, benzer türlerin yaşam alanlarının sürdürülebilir biçimde korunmasına katkı sağlayabilir.

ERZİNCAN’DA NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ BENEKLİ SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ

ERZİNCAN’DA NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ BENEKLİ SEMENDER GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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