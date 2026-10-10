Didim'de kaykay parkı çalışmasında aedetli ağaç koruma hamlesi

kaykay parkı yapımında ağaçların taşınması:

Didim Belediyesi tarafından kentte sosyal ve sportif yaşam alanlarını güçlendirmek amacıyla sürdürülen Kaykay Parkı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Park sahasında yapılan düzenlemeler sırasında alanda kalan iki ağaç, projenin ilerlemesiyle uyumlu biçimde zarar görmeden korunması için sökülerek başka bir alana taşındı.

Uygulama, ağaçların söküm ve nakli için benimsenen teknik yöntemlerle gerçekleştirildi. Yetkililer, kök bütünlüğünün korunmasına ve taşıma esnasında gerekli bakım işlemlerinin yapılmasına özen gösterildiğini belirtti. Bu adım, yeni parkın inşasını sürdürürken mevcut yeşil dokunun yaşatılması yönündeki kararlılığı somutlaştırdı.

başkan gençay'ın açıklaması:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentte yeni yaşam alanları oluştururken doğal dokunun korunmasına önem verdiklerini şöyle ifade etti:

Didim’imizde daha modern ve kullanışlı yaşam alanları oluştururken doğamızı korumayı da önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Kaykay Parkı’mızın yapım çalışmaları kapsamında park alanında kalan iki ağacımızı özenle ve tekniğine uygun yöntemlerle başka bir alana taşıdık. Bizim için kentimizi güzelleştirmek kadar mevcut yeşil dokumuzu korumak da büyük önem taşıyor. Halkımızın daha nitelikli sosyal ve sportif alanlara kavuşması için çalışırken gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir Didim bırakmayı hedefliyoruz.

Belediye yetkilileri, projenin ilerleyen aşamalarında da yeşil alanlara öncelik verileceğini ve benzer uygulamaların gerektiğinde tekrar edileceğini vurguladı. Yapılan taşıma, kentin planlı gelişimi ile çevresel hassasiyetin nasıl bir arada yürütülebileceğine dair örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN GENÇAY: "YEŞİL ALANLARIMIZI GELECEK İÇİN KORUYORUZ"