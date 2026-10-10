Sarsıntı Yalova açıklarında: 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Depremin temel bilgileri:
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08'de bir deprem kaydedildi. İlk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.
Merkez üssü ve derinlik:
Depremin merkez üssünün Yalova merkezine yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Güncel durum ve kayıtlardaki bilgiler:
Kaynak metinde can kaybı veya hasar bilgisi yer almıyor. Olayla ilgili resmi kurumların ve yerel yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bilgiler güncellenecektir.
Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem
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