Sarsıntı Yalova açıklarında: 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Depremin temel bilgileri:

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.08'de bir deprem kaydedildi. İlk verilere göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü.

Merkez üssü ve derinlik:

Depremin merkez üssünün Yalova merkezine yaklaşık 4,66 kilometre uzaklıkta olduğu ve 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Güncel durum ve kayıtlardaki bilgiler:

Kaynak metinde can kaybı veya hasar bilgisi yer almıyor. Olayla ilgili resmi kurumların ve yerel yetkililerin açıklamaları doğrultusunda bilgiler güncellenecektir.

Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem