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Kemaliye ilçesinde kaymakamdan emniyet birimlerine çalışma incelemesi

Kaymakam Emirhan Arıkan, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek birimlerin genel durumunu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, bilgiler aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kemaliye ilçesinde kaymakamdan emniyet birimlerine çalışma incelemesi

Kemaliye ilçe emniyet amirliğine ziyaret

Kaymakam Emirhan Arıkan, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme ve bilgi alışverişi:

Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Muhammet Ali Maden tarafından, emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve birimlerin genel durumu hakkında Arıkan'a ayrıntılı bilgi verildi.

Değerlendirme ve hizmet akışı:

Kaymakam Arıkan, emniyet birimlerinin çalışma düzenini yerinde inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE KAYMAKAM EMİRHAN ARIKAN, İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNİ ZİYARET EDEREK...

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE KAYMAKAM EMİRHAN ARIKAN, İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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