Kemaliye'nin köy altyapısı ve yaşam standartları için işbirliği vurgulandı

Ziyaretin kapsamı:

Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki meclis üyeleri, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret, İl Genel Meclisinin eylül ayı toplantıları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile köylerin güncel ihtiyaçları gündeme alındı. Yerel yönetim temsilcileri, saha koşullarını ve öncelik listesini paylaşarak kısa ve orta vadeli gereksinimleri değerlendirdi.

Görüşülen öncelikli konular:

Görüşmede kırsal altyapı çalışmaları, ulaşım hizmetleri ve vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik mevcut ve planlanan uygulamalar ele alındı. İlçe merkezi ve köyler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ile temel altyapı eksikliklerinin giderilmesi özellikle vurgulandı.

Katılımcılar, devam eden çalışmaların takibi ve yeni yatırımların önceliklendirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Mevcut projelerin hızlandırılması ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

İşbirliği ve koordinasyonun önemi:

Toplantıda, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemi öne çıktı. Yerel yönetimler ile il düzeyindeki birimler arasındaki eşgüdümün, kaynakların etkin kullanımına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaymakam Emirhan Arıkan, ziyaret ve değerlendirmeler için Mehmet Cavit Şireci ve beraberindeki İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti. Taraflar, devam eden çalışmalar ile planlanan hizmetler hakkında görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

ERZİNCAN İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI MEHMET CAVİT ŞİRECİ VE BERABERİNDEKİ MECLİS ÜYELERİ, KEMALİYE KAYMAKAMI EMİRHAN ARIKAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ