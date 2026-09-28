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Kemer'de yağışlara karşı seferberlik: dere yatakları temizleniyor, riskli alanlar genişletiliyor

Kemer Belediyesi, Çamyuva, Göynük ve Beldibi ile ilçe genelinde dere ve kanal temizliği ve taşkın riski taşıyan alanlarda genişletme çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemer'de yağışlara karşı seferberlik: dere yatakları temizleniyor, riskli alanlar genişletiliyor

Kemer Belediyesi kış hazırlıklarını sürdürüyor:

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış ayları öncesinde ilçe genelinde dere ve kanallarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, kanal içlerini temizleyerek olası tıkanmaları önlemeye odaklanıyor; taşkın riski bulunan bölgelere öncelik veriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Çamyuva, Göynük, Beldibi ve diğer mahallelerde yürütülen çalışmalarda dere ve kanal yatakları temizleniyor, risk taşıyan noktalarda ise kanal ve dere yataklarının genişletilmesi sağlanıyor. Belediye, çalışmaların yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

başkanın açıklaması:

Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Kış aylarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçemiz genelindeki dere ve kanallarda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle taşkın riski bulunan bölgelerde gerekli düzenlemeleri ve genişletme çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız, yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak" dedi. Belediyeden, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

KEMER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAKLAŞAN KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ...

KEMER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAKLAŞAN KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ DERE VE KANALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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