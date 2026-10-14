Kenan Koçak: deplasmanda alınan puan takımın disiplininin meyvesi

Kenan Koçak maç sonrası değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, takımının sergilediği mücadeleyi ve karşılaştıkları zorlukları değerlendirdi.

maçın genel görünümü:

Koçak, Keçiörengücü'nün modern kadro yapılanması ve istikrarı sayesinde ligde zor rakiplerden biri olduğunu vurguladı. 'Keçiörengücü gerçekten oynaması zor takımlardan bir tanesi. Son yıllarda yapılan kadro mühendisliği, istikrarı zaten ortada ve buradan çıkan futbolcular da keza ortada; Türk futboluna şu an A Millî Takım’a kadar oyuncu çıkarılmış bir şekilde. O yüzden takdir edilecek bir kulüp, istikrarlı bir kulüp' ifadelerini kullandı.

Koçak, rakibin oyun anlayışına dikkat çekerek özellikle Diouf, Eze ve Roshi gibi oyuncuların sahadaki etkisine işaret etti ve bu tip takımlara karşı saha parselasyonu ve top kayıplarına karşı hızlı müdahalenin önemini anlattı.

takım performansı ve pozisyon değerlendirmesi:

Maçın ilk yarısında Iğdır FK'nın net fırsatlar yakaladığını söyleyen Koçak, bu pozisyonların cömertçe harcandığını belirtti. 'İlk yarı gerçekten çok net pozisyonlarımız vardı. Onları cömertçe harcadık. Bu tür takımlara karşı bu pozisyonları değerlendirmek lazım, değerlendiremedik' dedi. İkinci yarının daha ortada geçtiğini, Arda ile net bir fırsatları olduğunu ancak golü bulamadıklarını aktardı.

Koçak, maçın son bölümünde takımın maç temposunun düştüğünü kabul etti: 'İlk 75-80 dakika oynadığımız şiddetli oyunu maalesef son 15 dakika oynayamadık. Ama takımın taktiksel anlamda üzerinde durduğumuz konuları bugün sahaya uygulaması güzeldi. Sadece gol eksikti.'

Takımın savunma direncine dikkat çekerek, son dakikalarda gol yememelerinin önemini vurguladı ve mücadele eden oyuncuları tebrik etti.

gelecek program ve hedefler:

Koçak, deplasmanda alınan puanın değerini şu sözlerle özetledi: 'Deplasmanda 1 puan 1 puandır, takımı tebrik ediyorum.' Hemen rejenerasyon sürecine başlayacaklarını ve önlerinde zorlu bir Bolu maçının bulunduğunu belirterek hazırlıklara hız vereceklerini söyledi. Ayrıca Keçiörengücü ve teknik direktör Osman için kalan maçlarda başarı dileklerini iletti.

Koçak'ın değerlendirmeleri, hem sahada görülen mücadeleyi hem de yaklaşan maçlara yönelik stratejik hazırlıkları ortaya koydu; Iğdır FK için öncelik, eksik noktaların giderilmesi ve Bolu sınavına hazır olmak olacak.

IĞDIR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ KENAN KOÇAK, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "SADECE GOL EKSİKTİ. AMA DEPLASMANDA 1 PUAN 1 PUANDIR, TAKIMI TEBRİK EDİYORUM. ŞİMDİ HEMEN REJENERASYON, ARDINDAN ÖNÜMÜZDE ÇOK ZORLU BİR BOLU MAÇI VAR" DEDİ.