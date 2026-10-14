Reis hedefini açıkladı: UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamak

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, KuPS maçı öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmak olduğunu vurguladı.

Yoğun fikstür ve kadro değerlendirmesi:

Reis, takımın önünde zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek, "Zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız ve üç günde bir sahaya çıkacağız." ifadesini kullandı. Teknik direktör, buna rağmen ellerinde bu maçları oynayabilecek bir kadro bulunduğunu belirtti ve "Yarın da en iyi kadromuzla sahada olmaya çalışacağız." diye konuştu.

maç önemi ve hedef:

Reis, "Şu an için en önemli maçımız yarınki karşılaşma. UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyoruz ve hedefimiz, burada çok iyi bir başlangıç yaparak galip gelmek" sözleriyle maça verdiği önemi netleştirdi. Galibiyetin turnuvadaki moral ve ivme açısından belirleyici olacağını işaret etti.

Aral Şimşir'in suni çim yorumu:

Genç futbolcu Aral Şimşir ise zeminin suni çim olmasının büyük dezavantaj yaratmayacağını söyledi. Şimşir, "Suni çim belki bir fark oluşturabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse çok da büyük bir fark oluşturacağını düşünmüyorum." diyerek, takımın kalitesinin zeminden etkilenmeyeceğini vurguladı.

Şimşir, maçın kendi hedefleri açısından da önemli olduğunu belirterek sahaya çıkıp ellerinden gelenin en iyisini vererek kazanmak istediklerini ekledi.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, KUPS MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, AVRUPA KUPALARINA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.