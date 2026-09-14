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Kentin geleceğine yatırım: Kilis'te 46 bin 954 öğrenci ders başı

Kilis'te 204 okul, 1.749 derslik ve 2.682 öğretmenle 46.954 öğrenci 2026-2027 eğitim yılına başladı; valilik yatırımlar ve Maarif Modeli'ni vurguladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kentin geleceğine yatırım: Kilis'te 46 bin 954 öğrenci ders başı

Kentin geleceğine yatırım: Kilis'te 46 bin 954 öğrenci ders başı

Hatice Mehmet Döğme İlkokulu'nda düzenlenen törenle Kilis'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmen başladı. İl genelinde 204 okul, 1.749 derslik, 2.682 öğretmen ve 46.954 öğrenci yeni dönemin ilk gününde eğitim kurumlarına giriş yaptı.

valinin mesajı:

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere "yeni bilgiler, yeni ufuklar ve yeni başarılar" getirmesini temenni etti. Kalaylı, eğitimin bir milletin yarınlarını şekillendiren ve güçlü geleceğin temellerini atan en kıymetli alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü dayanaklarından biri eğitimdir" dedi.

eğitim anlayışı ve yatırımlar:

Vali Kalaylı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukların bilgi, bilim, kültür ve değerlerle buluşturulduğunu belirtti ve üreten, araştıran, geleceğe yön verebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışının hep birlikte inşa edildiğini söyledi. Kilis'te eğitimin şehrin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olarak görüldüğünü aktaran Kalaylı, yeni eğitim yatırımlarıyla fiziki imkanların güçlendirildiğini ve öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturulduğunu ifade etti.

Tören kapsamında ayrıca halk oyunları gösterileri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi; bu etkinlikler hem yeni dönemin coşkusunu artırdı hem de okul ve toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladı.

KİLİS’TE 46 BİN 954 ÖĞRENCİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI

KİLİS’TE 46 BİN 954 ÖĞRENCİ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA BAŞLADI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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