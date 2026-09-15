Kentpark'ta uygulamalı eğitimle havuz suyu güvenliği güçlendirildi

eğitimin kapsamı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 'Havuz Suyu Mesul Müdür Eğitimi' programının uygulamalı saha aşamasına ev sahipliği yaptı. Eğitim, havuz işletmelerinde görev alacak personelin halk sağlığı, hijyen ve işletme standartları konusundaki yetkinliklerini artırmayı amaçladı.

uygulamalı saha çalışmasının içeriği:

Katılımcılar teorik eğitimin ardından sahada yoğun uygulama yaptı; havuz suyu kimyası, dezenfeksiyon yöntemleri, filtrasyon sistemleri, su kalitesinin kontrolü ve güvenli işletim teknikleri gibi başlıklarda pratik uygulamalar gerçekleştirildi. Programda, Kimya Mühendisi ve Kimyager statüsündeki mesul müdür adaylarının örnek durumlar üzerinden karar alma süreçleri pekiştirildi.

belediyenin hizmet anlayışı ve standartlar:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tesislerde kalite, hijyen ve güvenlik standartlarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Kentpark'ta yapılan uygulamalı eğitim, vatandaşların sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi için mesleki yeterliliğin artırılmasına yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI KENTPARK KAPALI YÜZME HAVUZU, 'HAVUZ SUYU MESUL MÜDÜR EĞİTİMİ'NİN UYGULAMALI SAHA ÇALIŞMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. EĞİTİM KAPSAMINDA KATILIMCILARA HAVUZ SUYU GÜVENLİĞİ, HİJYEN VE SAĞLIKLI İŞLETİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KAPSAMLI BİLGİLER AKTARILDI.