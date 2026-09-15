Fahri trafik müfettişlerine uzaktan eğitimle hazırlık

Eğitim modülü ve ortaklık:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Öğrenme Teknolojileri ARGE Birimi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Fahri Trafik Müfettişliği Uzaktan Eğitim Modülü, trafik güvenliğini artırmak ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla geliştirildi. Türkiye genelinde görev alacak müfettiş adayları, eğitimlerini çevrim içi ortamlarda tamamlayabilecek.

İçerik ve öğretim yöntemleri:

Modül içeriğinde trafik mevzuatı, anlaşılır ve sade bir dille aktarılıyor. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Video Yapım ve Yayın Biriminde yeşil perde teknolojisiyle çekilen uzman sunumları, görsel ve işitsel animasyonlarla desteklenerek öğrenenin dikkatini korumaya odaklanıyor. İçerikler, katılımcıların dikkatinin dağılmadan bilgiye erişmesini sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Eğitim, bilginin kalıcılığını hedefleyen ve aktif katılımı teşvik eden ölçme-değerlendirme araçlarıyla zenginleştirildi. Bu sayede fahri müfettiş adaylarının sahaya çıkmadan önce hem yasal bilgilerini hem de pratik yetkinliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

Erişilebilirlik ve hedefler:

İçerikler kurumsal kimliğe uygun olarak ve erişilebilirlik ilkeleri gözetilerek tasarlandı. Proje, Anadolu Üniversitesinin dijital yayıncılık çalışmaları içinde yer alırken, fahri trafik müfettişlerinin yetkinliklerinin artırılmasına ve toplumsal trafik kültürüne katkı sunulmasına odaklanıyor. Uzaktan eğitim modülü, adayların esnek ve standardize bir eğitim süreciyle göreve hazırlanmasını sağlıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE GÖREV YAPACAK MÜFETTİŞ ADAYLARI, EĞİTİMLERİNİ ÇEVRİM İÇİ OLARAK TAMAMLAYABİLECEK