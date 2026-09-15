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Çocuklara eşit başlangıç: Çolakoğlu Metalurji 1.000 ilkokul öğrencisine destek verdi

Çolakoğlu Metalurji, Dilovası'nda 1.000 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye seti dağıtarak eğitim ve spor desteğini sürdürdü.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocuklara eşit başlangıç: Çolakoğlu Metalurji 1.000 ilkokul öğrencisine destek verdi

Kırtasiye dağıtımı ve tören bilgileri:

Çolakoğlu Metalurji, geleneksel hale gelen eğitim desteğini bu yıl da sürdürerek Dilovası'nda ilkokula başlayan 1.000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırdı. Destek çalışmaları Dilovası Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kırtasiye malzemelerinin dağıtım töreni 15 Eylül Salı günü Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkan Vekili Özcan Kaya, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, ilçe protokolü ve Çolakoğlu Metalurji temsilcileri katıldı.

Eğitimden spora uzanan destek:

Şirketin çocuk ve gençlere yönelik sosyal sorumluluk yaklaşımı, eğitim katkılarının yanı sıra spor alanındaki desteklerle de devam ediyor. Dağıtılan okul çantası ve kırtasiye setlerinde Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü logosuna yer verildi. Kulüp, Kocaeli'de spor kültürünün gelişmesine katkı sunarken, özellikle Dilovası ve çevresindeki çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye odaklanıyor.

Uzun vadeli yatırım vurgusu:

Çolakoğlu Metalurji tarafından yapılan açıklamada, eğitimin sürdürülebilir bir gelecek için en kıymetli yatırım olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Sürdürülebilir bir geleceğe yapılan en kıymetli yatırımın çocuklarımız ve onların eğitimi olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarına ihtiyaç duydukları temel imkanlarla, mutluluk ve özgüven içerisinde başlamaları bizim için büyük önem taşıyor."

Açıklamada, Dilovası'nda çocukların ve gençlerin gelişimini destekleyen çalışmalara uzun yıllardır katkı sunulduğu; eğitim, spor ve sosyal yaşam alanlarında gelecekte de projelerin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ GELENEKSEL HALE GELEN EĞİTİM DESTEĞİNİ BU YIL DA SÜRDÜREREK DİLOVASI’NDA...

ÇOLAKOĞLU METALURJİ GELENEKSEL HALE GELEN EĞİTİM DESTEĞİNİ BU YIL DA SÜRDÜREREK DİLOVASI’NDA İLKOKULA BAŞLAYAN 1.000 ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE SETİ ULAŞTIRDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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