Kentsel dönüşüm dalgası: Avrupa Yakası'nda 210 binden fazla abonelik sonlandırıldı

Avrupa Yakası'nda dönüşüm hızlanıyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in "Gayrimenkulün Enerjisi Raporu"nun 2026 birinci yarı verileri, İstanbul Avrupa Yakası’nda kentsel dönüşüm ve konut hareketliliğinin hızlandığını gösteriyor. Raporda; abonelik sonlandırma talepleri, taşınma verileri, konut yoğunluğu, elektrik tüketimi ile abonelerin demografik profili ayrıntılı şekilde yer aldı. Şirket yetkilileri, bu verilerin şehir planlamasından yatırım kararlarına kadar geniş bir kesim için referans oluşturduğunu belirtiyor.

Kentsel dönüşümde artışın boyutları:

Rapora göre 2026 yılının ilk altı ayında kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre %112 artarak 18.110'dan 38.420'ye yükseldi. Bu dönemde sonlandırılan aboneliklerin 32.820'si mesken, 5.600'ü diğer abonelik grupları olarak kayda geçti. Ay bazında en yüksek talep Nisan ayında 7.823 olarak görüldü.

İlçe dağılımında en fazla talep Bahçelievler'den (5.149) geldi; Bahçelievler'i Küçükçekmece (4.398) ve Avcılar (4.367) izledi. Oransal artış açısından Esenler'de geçen yılın aynı dönemine göre %300'ün üzerinde artış gözlendi; Güngören de dikkat çeken başka bir ilçe oldu. 2021'den Haziran 2026 sonuna kadar kentsel dönüşüm nedeniyle sonlandırılan abonelik sayısı toplam 210.651 olarak hesaplandı.

Taşınma hareketleri ve konut yoğunluğu:

2026'nın ilk yarısında Avrupa Yakası'nda kayıtlı taşınma hareketi 239.963 olarak gerçekleşti; bunların %71'i ikinci el, %29'u yeni gayrimenkullerde gözlendi. İlk yarıdaki toplam taşınma hareketleri geçen yılın aynı dönemine göre %3 geriledi; günlük yeni gayrimenkule geçiş sayısı 400'den 380'e düştü.

2021'den bu yana bölgedeki toplam geçiş hareketi 2.776.979; bunun 844.902'si yeni, yaklaşık 1.922.000'i ise ikinci el gayrimenkullere yönelik. İlçe bazında taşınmada ilk sırayı Esenyurt (32.550) aldı; onu Küçükçekmece, Bağcılar ve Kağıthane izledi. En az taşınma Çatalca'da (1.652) görüldü.

Konut abone yoğunluğunda Türkiye ortalaması kilometrekareye 55 konut iken, Avrupa Yakası'nda bu sayı 1.133 oldu. İlçe bazında en yüksek yoğunluk Gaziosmanpaşa (15.115), Şişli (14.843) ve Kağıthane (12.750) şeklinde sıralandı; en düşük yoğunluk Çatalcada 34 konut abonesiyle kaydedildi.

Elektrik tüketimi ve abonelerin profili:

Meskenlerdeki elektrik tüketimi 2026'nın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,25 arttı. Tüketim artışında Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir öne çıkarken; Güngören, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda gerileme yaşandı. Bölgedeki toplam tüketimin %9,78'i Esenyurt'ta gerçekleşti; Çatalca'nın payı ise %1'in altında kaldı.

Konut başına aylık ortalama elektrik tüketiminde ilk sıralar şöyle: Sarıyer 271 kWh, Beşiktaş 262 kWh, Başakşehir 258 kWh ve Büyükçekmece 257 kWh.

Haziran 2026 itibarıyla şirkete hizmet veren abone sayısı 4 milyon 583 bin seviyesinde. Abonelerin %70'i erkek, %30'u kadın. Kadın abonelerin en yüksek oranları Beşiktaş (%45), Bakırköy (%42) ve Şişli (%38) olarak kaydedildi. Yaş dağılımında en kalabalık grup 35-49 yaş grubu (1.221.317), onu 50-64 yaş grubu (1.192.948) takip ediyor; 35 yaş altı abone sayısı 553.315 olarak verildi.

İlçe bazında 64 yaş üzeri abonelerin en yüksek oranı Bakırköy'de %32,30, ardından Beşiktaş %31,37. 35 yaş altı oranında Esenyurt %20,52 ile ilk sırada, Kağıthane %19,19 ve Başakşehir %18,01 şeklinde sıralandı. Avrupa Yakası'nda ortalama abone yaşı 2026 başındaki 51'den yarıda yapılan ölçümle 52'ye yükseldi.

Yabancı abone sayısında azalma devam ediyor: 2025'in ilk yarısında 171.679 olan yabancı abone sayısı, 2026'nın ilk yarısında 147.936'ya gerileyerek %13,8 azalış gösterdi. Şirketin farklı 166 ülkeden abonesi bulunuyor ve yabancı aboneler arasında en yüksek payı Suriyeli aboneler oluşturuyor. İlçe bazında yabancı abone sayısındaki en büyük sayısal azalış Esenyurt'ta görüldü (Haziran 2025: 34.902; Haziran 2026: 29.925).

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirketin teknolojik altyapısıyla abonelerin hareketlerini anlık takip ederek kentin değişimini farklı başlıklarda analiz ettiklerini; raporun yerel yönetimler, yatırımcılar ve gayrimenkul sektörü için güvenilir bir referans sağladığını vurguladı.

CK ENERJİ BOĞAZİÇİ ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ ALİ ERMAN AYTAC