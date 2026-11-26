Olayın gelişimi:

Ankara'da 24 Kasım akşamı kendilerini polis S.K. ve İ.K. olarak tanıtan kişiler, 76 yaşındaki Ramazan B.'yi telefonla arayıp isminin FETÖ terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini söyledi. Zanlılar, mağdurun eşi ve komşularının da aralarında bulunduğu toplam 41 kişinin dosyada yer aldığı iddiasıyla telaşa düşürdü.

Şüpheliler, operasyon yapılacağı ve kuyumcu ile bankaların soruşturmada yer aldığı gerekçesiyle Ramazan B.'den durumu kimseye söylememesini istedi. Güven kazanmak amacıyla sahte polis kimliği ve çeşitli sahte belgeler gönderdikleri belirlenen zanlılar, mağdura elindeki tüm altınları kuyumcuda bozdurup parayı banka aracılığıyla kendilerine göndermesini talep etti.

Telaşlanan mağdur, 6 bilezik ve 40 gram altınını bozdurarak toplam 810 bin lirayı istenen hesaba gönderdi.

Polisin müdahalesi ve soruşturma:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak ve hızlı çalışması sonucu, gönderilen paranın bulunduğu hesap tespit edilip bloke konuldu. Dolandırıcıların erişimine kapatılan paranın Ramazan B.'ye teslim edilmesine yönelik işlemler başlatıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmada, zanlıların mağdurlara sahte kimlik ve belgeler göndererek güven tesis etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Mağdurun anlatımı:

Ramazan B., kendisini komiser olarak tanıtan bir kişinin aradığını, kimlik bilgileri sorulduktan sonra fotoğraftakilerin kendileri olmadığını söylediğini aktardı. İsminin 41 kişiyle birlikte suç dosyasında geçtiği, bu nedenle emniyete çağrılmadıkları, her yerde operasyon yapıldığı ve kuyumcu ile bankaların işin içinde olduğu anlatıldı. Kendilerinden yardım istendiğini belirten Ramazan B., telefonunu sürekli açık tutması, kimseyle irtibata geçmemesi ve altınlarını bozdurması istendiğini söyledi.

Bankaya yatırdığı paranın tam o sırada gerçek polisler tarafından bloke edildiğini ve kendisine ulaşıldığını belirten Ramazan B., paranın şu an güvende olduğunu, Ankara Emniyeti mensubu polislerine teşekkür ettiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kendilerini polis olarak tanıtıp, yaşlı adamın 810 bin lirasını dolandırmaya çalıştılar