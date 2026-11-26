OMÜ indeksli yayın sayısında hızlı yükseliş hedefliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, üniversitenin indeksli yayın performansında kayda değer bir artış olduğunu belirtti. Geçmiş dönemlerde yayın sayısının 800-900 bandında seyrettiğini hatırlatan Kurnaz, 2025 yılında bu sayının 1.261 olduğuna dikkat çekti ve 2026 yılı sonunda hedefin bin 400–bin 500 bandına ulaşmak olduğunu söyledi.

hedefler ve performans göstergeleri:

Prof. Dr. Kurnaz, araştırma üniversitesi statüsüne tam olarak erişebilmek için bazı kritik göstergelerde gelişme gerektiğini vurguladı. Buna göre Q1-Q2 dergilerdeki yayın oranı şu anda yüzde 72 seviyesinde bulunuyor; hedef bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkarmak. Ayrıca öğretim üyesi başına düşen yayın oranını da yıllık en az 250 ek yayın üreterek 1'den 1,2 seviyesine yükseltme planı üzerinde duruldu.

Kurnaz, sanayi işbirlikli yayın oranının şu anda yüzde 0,56 düzeyinde olduğunu belirterek, Teknopark ve ortak çalışma yürüttükleri şirketlerle gerçekleştirilen araştırmaların yayınlara yansımasının teşvik edildiğini ifade etti. Kadro atamalarında ise ARBİS ve AVESİS verilerine dayanan, yayın niteliklerini esas alan yeni bir puanlama sistemine geçildiğini ve bununla kadro süreçlerinde daha şeffaf ve performans odaklı değerlendirme amaçlandığını aktardı.

panelde deneyim paylaşımı ve kapanış:

OMÜ Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Fikirden Yayına: Makale Süreçlerinde İyi Uygulamalar Paneli" OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Çetin Kurnaz yaptı. Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ekinci üstlendi.

Panel oturumunda Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Şerife Tütüncü, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Burhan Dost, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Hamza Küçük, Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Emrah Gülboy ve Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Ferruh Turan makale hazırlama ve yayın süreçlerine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap bölümü ile sürdü ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz panelistlere hediye takdim etti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “FİKİRDEN YAYINA: MAKALE SÜREÇLERİNDE İYİ UYGULAMALAR PANELİ”NDE NİTELİKLİ YAYIN ÜRETİMİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ HEDEFLERİ VE PERFORMANS ODAKLI KADRO PLANLAMASI ELE ALINDI. REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ÇETİN KURNAZ, “ÜNİVERSİTEMİZİN İNDEKSLİ YAYIN SAYISI GEÇMİŞ DÖNEMLERDE 800-900 BANDINDA SEYREDİYORDU. 2025 YILINDA BU SAYIYI BİN 261’E ÇIKARDIK. 2026 YILI SONUNDA İSE BİN 400-BİN 500 BANDINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.