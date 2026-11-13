Kentten mahalleye iklim çözümleri: İzmir COP31'de deneyimlerini paylaştı

İzmir COP31'de uygulamalarını ve öğrenimlerini paylaştı:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) İzmir Büyükşehir Belediyesi, dördüncü gündeki programını kent ölçeğinden mahalle uygulamalarına kadar uzanan çalışmaları aktararak geçirdi. Belediye yöneticileri, uzmanlar ve farklı birim temsilcilerinin oluşturduğu heyet, iklim değişikliğine uyum, dirençli kentler, sürdürülebilirlik, gıda, enerji ve yurttaş katılımı temalarında düzenlenen oturumlarda İzmir'in deneyimlerini ve uygulamalarını uluslararası katılımcılarla buluşturdu.

Yurttaş katılımı ve karar alma süreçleri:

İzmir heyetinin önceliklerinden biri, kentte uygulanan İklim Yurttaş Meclisi sürecinin sonuçlarını paylaşmak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, sunumunda yurttaşlardan gelen önerilerin sürdürülebilir iklim eylem planlarına nasıl dahil edildiğini ve bu süreçlerin kurum içinde yapısal değişikliklere yol açtığını anlattı. Okyay, kentte 30 ilçede yurttaş meclislerinin tamamlandığını belirterek masada yöneticilerle birlikte vatandaşların da yer almasının önemine vurgu yaptı ve katılımcılığın kararların takibini ve sorumluluk paylaşımını kolaylaştırdığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Yurttaş Meclisi üyesi Rojda Tayurak da oturumda, iklim krizinin yalnızca uzmanların sorumluluğu olmadığını; yurttaş katılımı olmadan kalıcı çözümlere ulaşılamayacağını söyledi. Tayurak, ısınan İzmir'de hayatta kalmaya yönelik pratik çözümler ürettiklerini ve bu çıktılarının belediyenin iklim eylem planlarına yansıtıldığını aktardı.

Deneyim aktarımı ve uluslararası öğrenme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, COP31'de dirençli şehirler konusunun ön plana çıktığını ve İzmir'in bu başlıklarda aktif biçimde temsil edildiğini belirtti. Beydağ, kentlerin deneyim paylaşımı sayesinde hem İzmir'in uygulamalarını aktardıklarını hem de kentlerine uyarlanabilecek yeni uygulamaları öğrenme fırsatı bulduklarını vurguladı. İzmir standında özellikle İklim Yurttaş Meclisi deneyiminin uluslararası ilgiyi çektiği ifade edildi.

Stand programı: Panel 35, Katılım 35, Çözüm 35:

İzmir standı, üç ana blok etrafında organize edilen etkinliklerle yoğun ilgi gördü. İklim Değişikliği Birim Şefi Dr. Gülşah Ünsalan Keçeli, programın Panel 35, Katılım 35 ve Çözüm 35 başlıklarıyla planlandığını anlattı. Çözüm 35 oturumlarında belediyenin uygulamaları ve ilgili dairelerin çalışmaları anlatılırken, Panel 35 bilimsel altyapı ve yaygınlaştırma yollarına odaklandı. Katılım 35 çerçevesinde ise atölye ve interaktif etkinliklerle ziyaretçiler sürece dahil edildi; Keçeli, tüm programın yoğun ve dikkatli bir zaman planıyla yürütüldüğünü belirtti.

İzmir Planlama Ajansı Genel Müdürü Melek Demir, 'Dirençli İzmir için Dirençli Mahalleler' temasının hem büyük hedeflere hem de mahalle ölçeğinde hemen uygulanabilecek somut çözümlere odaklandığını söyledi. Demir, büyük yatırımların önemine işaret ederek bunun yanında hemen hayata geçirilebilecek yerel uygulamaların ve katılımın da eşit derecede değerli olduğunu vurguladı.

Gençler, eğitim ve yerel uygulamalar:

Dr. Gülşah Ünsalan Keçeli, Milano Metropoliten Şehri ve İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı ortak etkinliğinde İzmir'de yürütülen gençlere yönelik projeleri aktardı. Pazaryeri'nde sel riskine karşı, İmariye'de aşırı sıcaklık tehlikesine karşı muhtarlar, uzmanlar, çocuklar ve gençlerin katılımıyla geliştirilen uygulamalar ve eğitimlerin öne çıktığı belirtildi. Toplamda yaklaşık 2 bin kişinin katkı sağladığı süreçte, iklim eğitimi, topluluk bahçeleri, sel bariyerleri ve gölgelik alanlar gibi somut uygulamalar öne çıktı; Keçeli, gençlerin yalnızca bilgi edinmelerinin değil seslerinin kentte değişime dönüşmesini görmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Görünürlük, katılım ve gelecek adımlar:

İzmir Planlama Ajansı'ndan iktisatçı İlker Bulut, stand etkinliklerinin sadece bilgi paylaşımı değil, uluslararası iş birlikleri için zemin hazırlamak ve katılımcıların beklentilerini görünür kılmak üzere tasarlandığını anlattı. Standda kurulan dilek ağacı aracılığıyla ziyaretçilerin gelecek beklentileri toplandı; 'Sesler' adlı çalışma ile de yerel, ulusal ve uluslararası aktörlerin İzmir'e ve kente dair görüşleri video kayıtlarıyla derleniyor. Bulut, elde edilen çıktılar ve atölye sonuçlarının raporlanacağını belirtti.

COP31'in dördüncü gününde öne çıkan unsur, İzmir'in yurttaş katılımı merkezli yaklaşımı ve mahalle ölçeğinden başlayan çözümler oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte geliştirilen uygulamaları uluslararası platformda paylaşırken, aynı zamanda diğer kentlerin deneyimlerinden öğrenme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatları yakaladı. Bu süreç, iklim mücadelesinin büyük hedeflerle birlikte yerel, katılımcı ve uygulanabilir çözümlerle güçlendirilebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31’İN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE DE İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE KENTTE GELİŞTİRDİĞİ UYGULAMALARI ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞTURDU.