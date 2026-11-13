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Ordu'da Kocaman Mahallesi'nde 1 kilometrelik beton yol tamamlandı

Ordu Büyükşehir ekipleri Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 3 kilometrelik bağlantı yolunun 1 km'sinde beton çalışmasını tamamladı; kalan 2 km asfaltlanacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da Kocaman Mahallesi'nde 1 kilometrelik beton yol tamamlandı

Çalışmanın kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi'nde yol çalışmaları yürütüyor. Söz konusu güzergâh, Kocaman-Edirli bağlantısını sağlayarak Söken, Danışman ve Çavuşbaşı Mahalleleri'ne de ulaşım imkânı sunuyor.

Toplam 3 kilometrelik hattın 1 kilometrelik beton yol uygulaması tamamlandı. Geriye kalan 2 kilometrelik bölümde ise asfalt çalışması yapılacak ve çalışmalar planlandığı şekilde sürdürülüyor.

Mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Kocaman Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ile mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerin yerel ulaşımda rahatlama sağlaması bekleniyor.

BETON YOL ÇALIŞMASI

BETON YOL ÇALIŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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