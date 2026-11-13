Ordu'da Kocaman Mahallesi'nde 1 kilometrelik beton yol tamamlandı

Çalışmanın kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi'nde yol çalışmaları yürütüyor. Söz konusu güzergâh, Kocaman-Edirli bağlantısını sağlayarak Söken, Danışman ve Çavuşbaşı Mahalleleri'ne de ulaşım imkânı sunuyor.

Toplam 3 kilometrelik hattın 1 kilometrelik beton yol uygulaması tamamlandı. Geriye kalan 2 kilometrelik bölümde ise asfalt çalışması yapılacak ve çalışmalar planlandığı şekilde sürdürülüyor.

Mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Kocaman Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ile mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan düzenlemelerin yerel ulaşımda rahatlama sağlaması bekleniyor.

BETON YOL ÇALIŞMASI