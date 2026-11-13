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Yöre sakini ava izin vermedi, avcılarla gerilim yaşandı

Kahramanmaraşlı avcılar Arguvan'da keklik avına çıkınca yöre sakini müdahale etti; tartışma cep telefonu kamerasına kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Yöre sakini ava izin vermedi, avcılarla gerilim yaşandı

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'tan Malatya'nın Arguvan ilçesine keklik avlamak için giden bir grup avcı, bölgedeki köy çevresinde avlanmalarını istemeyen yöre sakiniyle karşılaştı. Vatandaş, köy çevresinde av yapılmamasını istedi ve avcıların bölgeden ayrılmasını talep etti; karşılıklı görüş ayrılığı kısa sürede tartışmaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde tarafların sözlü münakaşası dikkat çekti. Avcıların "Bu dağlar kimsenin değil, senin de değil" şeklindeki sözleri duyulurken, yöre sakininin "Sizin öldürmeye hakkınız varsa bizim de yaşatmaya hakkımız var" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yetkili kurum ve süreç:

Haberde yer alan bilgilere göre, avcıların mevzuat çerçevesinde avlanma hakkı bulunduğu öğrenildi. Ancak avlanmalarının engellenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yöre sakini hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Olayın kamera kaydına yansıtılması, bölgedeki hassas dengelerin ve uygulama ile yerel beklentiler arasındaki çelişkilerin altını çizdi. Tartışmanın görüntülenmesi, benzer anlaşmazlıklarda hem hukuki çerçevenin hem de yerel duyarlılıkların dikkate alınmasının önemini ortaya koyuyor.

KAHRAMANMARAŞLI BİR GRUP AVCI AVA GİTTİKLERİ YERDE AVLANMALARI YÖRE SAKİNİ TARAFINDAN ENGELLENDİ....

KAHRAMANMARAŞLI BİR GRUP AVCI AVA GİTTİKLERİ YERDE AVLANMALARI YÖRE SAKİNİ TARAFINDAN ENGELLENDİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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