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Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar

Kırklareli Huzurevi'nde tanışan 76 yaşındaki Şaziye Çelik ile 71 yaşındaki Ahmet Necati Yalım, huzurevinde düzenlenen törenle nişanlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Huzurevinde yeni bir başlangıç: 76 ve 71 yaşında nişanlandılar

İkinci baharlarını nişanla taçlandırdılar:

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tanışan 76 yaşındaki Şaziye Çelik ile 71 yaşındaki Ahmet Necati Yalım, arkadaşlıklarını evlilik yolunda nişanla taçlandırdı. İki sakin, huzurevinde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirme yönünde ilk resmi adımı attı.

Huzurevine uzanan arkadaşlık:

Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Şaziye Çelik, huzurevine yaklaşık 6 ay önce yerleşti. Kurumda 8 yıldır kalan Ahmet Necati Yalım ile burada tanışan çiftin dostluğu zaman içinde derinleşti ve birlikte bir gelecek kurma kararı aldı. Evlilik öncesi sevdiklerinin de katılacağı bir nişan töreni düzenlemek istediler.

Tören ve katılımcılar:

Çift için huzurevinde gerçekleşen törene Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, huzurevi sakinleri ve kurum çalışanları katıldı. Nişan yüzükleri Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan tarafından takıldı.

Nişan kurdelesinin kesilmesinin ardından çifti tebrik eden konuklar, birlikte nişan pastasını da kestiler. Vali Turan ve eşi, Çelik ile Yalım'a sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Huzurevinde başlayan bu yeni birliktelik, kurum sakinleri ve personel için de sevince dönüştü.

KIRKLARELİ’NDE HUZUREVİNDE TANIŞAN 76 YAŞINDAKİ ŞAZİYE ÇELİK İLE 71 YAŞINDAKİ AHMET NECATİ YALIM...

KIRKLARELİ’NDE HUZUREVİNDE TANIŞAN 76 YAŞINDAKİ ŞAZİYE ÇELİK İLE 71 YAŞINDAKİ AHMET NECATİ YALIM, ARKADAŞLIKLARINI EVLİLİK KARARIYLA TAÇLANDIRDI. ÇİFT, HUZUREVİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE NİŞANLANARAK HAYATLARINI BİRLEŞTİRME YOLUNDA İLK ADIMI ATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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