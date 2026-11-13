Enerjiden Mardin'e kök salan üçüncü hatıra ormanı

DEPSAŞ Enerji Mardin’de üçüncü hatıra ormanını kurdu

DEPSAŞ Enerji, sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" projesinin Mardin etabında 3 bin fidanı toprakla buluşturuyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde düzenlenen açılış etkinliğinde, kamu kurumları, vatandaşlar, şirket çalışanları ve öğrenciler bir araya geldi. Etkinlikte temsili olarak 200 fidan dikildi.

Etkinlik ve iş birliği:

Mardin Valiliği öncülüğünde, İl Orman Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen törene Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel katıldı. Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu öğrencileri şirket çalışanlarıyla birlikte sahada yer alarak doğa sevgisini pratikle deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik yaklaşık bin kişiyi bir araya getirdi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

DEPSAŞ Enerji, projenin ilk iki etabını Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tamamlamıştı. Mardin'de tamamlanacak çalışmayla birlikte şirketin üç ilde doğaya kazandırdığı fidan sayısı 9 bine ulaşacak. Murat Karagüzel, yapılan açıklamada çocukların etkinliklere katılımının çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılmasında belirleyici olduğunu vurguladı ve şirketin ağaçlandırma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Karagüzel, Valilik, Orman Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti ve projenin yerel paydaşlarla birlikte hayata geçirilmesinin sürdürülebilir sonuçlar doğuracağını söyledi. DEPSAŞ Enerji, projeyle yalnızca fidan dikmek değil, toplumsal farkındalık yaratmak ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacında olduğunu ifade etti.

35 yıllık gönüllü ağaçlandırma emeğine teşekkür:

Etkinlikte Mardinlilerin "Şeyhmus Amca" olarak tanıdığı Şeyhmus Erginoğlu onur konuğu olarak yer aldı. Yaklaşık 35 yıldır kendi imkânlarıyla on binlerce fidan dikerek kentin yeşil dokusuna katkı sunan Erginoğlu, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel tarafından yıllardır süren gönüllü çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür plaketi takdim edildi.

Etkinlik, yerel halkın ve kurumların katılımıyla hem sembolik hem de somut bir ağaçlandırma adımı olarak değerlendirildi. DEPSAŞ Enerji'nin başlattığı seri çalışmanın kalan illerde de sürmesi planlanıyor; şirket, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefini vurgulamaya devam ediyor.

DEPSAŞ ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT KARAGÜZEL(SOLDA), ŞEYHMUS ERGİNOĞLU(SAĞDA)