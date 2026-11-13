Yerelden küresele: COP31'de elektrifikasyon ve fosil yakıt kullanımının azaltılması çağrısı

antalyada COP31: yerel yönetimden küresel çağrı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, iklim değişikliğiyle mücadelede elektrifikasyonun önemine dikkat çekti. Çelik, zirve kapsamında yapılan oturum ve toplantıları takip ederek, fosil yakıt kullanımının azaltılması, elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının daha temiz bir gelecek için hayati olduğunu söyledi.

liderler zirvesi ve panel katılımları:

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderlerine hitap ettiği COP31 Liderler Zirvesi'ni takip etti. Ayrıca, Emine Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda açılış konuşmaları yapanlar arasında Antonio Guterres, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yer aldı.

12 Kasım'da COP31 Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "Politikadan Uygulamaya: Yerel Yönetimler ve İklim Eylemi" başlıklı panelde konuşmacı olarak bulunan Çelik, oturumda Mehmet Tevfik Göksu, Ali Tombaş ve Oktay Yılmaz gibi diğer yerel yönetim temsilcileriyle birlikte yer aldı ve yerel yönetimlerin uygulama odaklı sorumluluklarına vurgu yaptı.

serdivan uygulamaları: altyapıdan eğitime

Çelik, Serdivan'da yürütülen uygulamalı çevre projelerini ayrıntılı şekilde aktardı. Arabacıalanı Yeni Pazar Alanı'nda kurulan gri su ve yağmur suyu hasadı sistemleri ile su yönetimi iyileştirilirken, ilçede 10 farklı noktada hizmet veren 18 elektrikli araç şarj istasyonu kurulduğu belirtildi. Ayrıca güneş enerjisi uygulamalarıyla yerel enerji üretiminin desteklendiği ifade edildi.

Tarım alanlarının korunması ve yerel üreticilerin desteklenmesi Çelik'in öncelikleri arasında yer aldı. Kompost makineleri ve geri dönüşüm projelerinin doğal kaynakların korunmasına katkı sunduğu, Sıfır Atık ve Enerji Eğitim Parkı'nda ise çocuklara yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında eğitimler verildiği aktarıldı. Çelik, ayrıca 18 okulda sıfır atık basketbol potaları ve atık kumbaralarının yaygınlaştırılması hedefinden söz etti.

iklim mücadelesinde toplum ve doğa ilişkisi:

Çelik, ECOPULSE Erasmus+ Sport projesiyle gençlerin ve ailelerin doğayla daha güçlü bağ kurmasının amaçlandığını belirterek, iklim eyleminin yalnızca çevre koruma değil, toplumlar arasında dayanışma ve iş birliğini gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Çelik sözlerini şu şekilde özetledi: "Barış yalnızca insanlar arasında değil, insanla doğa arasında da kurulmalıdır. Gerçek bir barış iklimi, ortak geleceğimizi korumak için birlikte hareket etmekle mümkündür".

Zirvede öne çıkan mesaj, yerel yönetimlerin somut uygulamalarla elektrifikasyonu hızlandırması, fosil yakıt kullanımını azaltması ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması gerektiği yönündeydi. Çelik'in aktardığı yerel projeler, bu dönüşümün hem altyapı hem de toplum temelli eğitimle desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ELEKTRİFİKASYONUN ÖNEMİNE COP31 İKLİM ZİRVESİ'NDE DİKKAT ÇEKİLDİ. ANTALYA'DA DÜZENLENEN ZİRVEDE KONUŞAN SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN ÇELİK, FOSİL YAKIT KULLANIMININ AZALTILMASI, ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ ARTIRILMASININ DAHA TEMİZ BİR GELECEK İÇİN ÖNEM TAŞIDIĞINI VURGULADI.