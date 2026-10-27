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Kepez'de hortum şantiyeye zarar verdi, dört işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde gece etkili olan hortum, seyir terası ve şantiye alanında ağır hasar bıraktı; konteynerlerin savrulması sonucu dört işçi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kepez'de hortum şantiyeye zarar verdi, dört işçi yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde başlayan hortum, Mazı Dağı Seyir Terası'ndan geçerek şantiye alanına ulaştı. Hortumun ilerleyişi sırasında önüne aldığı her şeyi yerinden söküp savurduğu; ağaçların, kamelyaların ve dış mekan eşyalarının tahrip olduğu görüldü. Şantiye alanında bulunan tonlarca ağırlığındaki kule vincin devrilmesi ve konteynerlerin fırlatılması olayın merkezinde yer aldı.

şantiye ve can kaybı:

Hortumun şantiyedeki konteynerleri savurması sonucu konteyner içinde bulunan işçiler etrafa dağıldı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla konteyner içinde ve çevresinde yaralananlar ile hayatını kaybedenler tespit edildi. Konteynerda bulunan iki işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, iki işçi de kaldırıldıkları Antalya Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan müdahaleler sonucunda toplam dört işçinin hayatını kaybettiği bildirildi; bir işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ölenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

görüntüler ve tahribatın boyutu:

Olay sırasında seyir terasındaki görevli personel tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde hortumun alandaki masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerlerini savurduğu, personelin panik yaşadığı anlar yer aldı. Gün ağarınca ortaya çıkan tespitlerde hortumun seyir terasında bulunan ağaçları kökünden söktüğü, bazı kamelya ve masaları metrelerce uzağa fırlattığı görüldü. Hortumun şantiyeye ilerlerken yol üzerindeki demir bariyerleri bile ezerek geçtiği ve konteynerleri paramparça ettiği bildirildi.

Olay sonrası AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi; ekiplerin arama, kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürdü. Bölgedeki hasarın tespitine yönelik incelemeler devam ediyor.

Antalya&#039;da 4 kişinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'da 4 kişinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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