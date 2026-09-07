Kepez'de karşılıksız çek iddiası: 493 koçanla milyarlık araç ve gayrimenkul edinimi

Olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Kepez ilçesinde kuruyemiş ve giyim mağazaları işleten D.S. hakkında, yakınları, akrabaları ve köylülerinden aldığı iddia edilen karşılıksız çekler karşılığında araç ve gayrimenkul edindiği yönünde şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Emniyete başvuran 11 müştekinin ifadeleri alındı.

Deliller ve şüphelinin beyanı:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.S.'nin, banka kayıtlarında 493 koçan çek bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin ifadesine göre yaklaşık 200-250 kişiden toplam 1 milyar 200 milyon TL bedelle çek karşılığında araç ve gayrimenkul aldığı belirtildi.

D.S., işlerinin yolunda gitmediğini ve çeklerden 20-30'unun ödeme gününün geldiğini, yaklaşık 70-80 milyon TL tutarındaki çeklerin karşılıksız çıktığını beyan etti. Ayrıca banka ipoteği bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 dairesi ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir aracının olduğunu söyledi.

Soruşturma ve adli süreç:

Mahkeme kararına istinaden şüphelinin cep telefonuna el konuldu. İkametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan D.S., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞ YERLERİNİN SAHİBİ ŞAHI YAKINLARI, AKRABALARI VE KÖYLÜLERİNDEN KARŞILIKSIZ ÇEK KARŞILIĞINDA ARAÇ VE GAYRİMENKUL ALDIĞI İDDİASIYLA BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.