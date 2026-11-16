Kepez'de köprülü kavşak girişinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, köprülü kavşağın girişinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza saat 17.30 sıralarında Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişimindeki kavşak girişinde gerçekleşti.

Kaza ve araçtaki bulgular:

Edinilen bilgiye göre, 07 CNG 242 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ali Hasan Yeşil kontrolden çıkarak köprülü kavşak başlangıcında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazanın oluş nedenine ilişkin ilk belirlemeler, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybettiği yönünde.

Sağlık ekipleri ve inceleme süreci:

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü olarak belirtilen Ali Hasan Yeşil'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Haber bültenlerinde Yeşil'in yaşıyla ilgili farklılıklar yer aldı; kaynaklarda 25 ve 21 olarak farklı yaş bilgilerinin geçtiği görüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde motosiklet ve yol üzerinde detaylı inceleme yaptı. Yeşil'in cansız bedeni, savcılık işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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