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Kervansaray'da eğitim aracına çarpma: 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı

Bingöl'ün Kervansaray mevkiinde AE 046 LW plakalı aracın sürücü kursu aracına arkadan çarpması sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kervansaray'da eğitim aracına çarpma: 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı

Kervansaray'da eğitim aracına çarpma: 2'si ağır olmak üzere 4 yaralı

Bingöl'ün Kervansaray mevkiinde meydana gelen kazada, AE 046 LW yabancı plakalı araç arkadan çarparak özel bir sürücü kursuna ait aracı vurdu. Çarpışma sonucunda toplam 4 kişi yaralandı, bunlardan 2'sinin durumu ağır.

kaza ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemleri alıp ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş şekli ile sorumlulukları belirlemeye çalışıyor.

BİNGÖL’DE TRAFİK KAZASI:2’Sİ AĞIR 4 YARALI

BİNGÖL’DE TRAFİK KAZASI:2’Sİ AĞIR 4 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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