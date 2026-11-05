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İnegöl'de nadir kara leylek şehir merkezinde görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koyu tüylü, doğada nadir görülen kara leylek şehir merkezindeki arazide beslenirken cep telefonu kamerasına yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İnegöl'de nadir kara leylek şehir merkezinde görüntülendi

İnegöl'de beklenmedik doğa anı:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vatandaşların dikkatini çeken bir kara leylek, şehir merkezine yakın bir arazide yiyecek ararken görüldü. Alışılmış beyaz leyleklerden farklı olarak koyu renkli tüyleriyle öne çıkan kuş, alandaki vatandaşlar tarafından fark edildi ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi:

Kuşu görenler o anları kayda alırken görüntüler, hem bölge sakinlerinin hem de sosyal medyada ilgilenen doğa tutkunlarının beğenisini topladı. Gözlemler, canlıların kent çevresinde de zaman zaman rastlanabileceklerini gösterirken, kayıt altına alınması yerel doğal zenginliğin görünür olmasına katkı sağladı.

Habitat ve koruma açısından önemi:

Kara leylek, genel olarak sulak alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında yaşamını sürdürüyor. İnegöl'de gözlemlenmesi, bölgenin ekolojik çeşitliliğini vurguluyor; bu tür gözlemler, yerel ekosistemlerin korunması ve izlenmesi açısından değer taşıyor. İzleyenler, kuşun bir süre arazide dolaşarak beslenmeye çalıştığını aktardı ve bu anlar doğal yaşamın kentle buluştuğu nadir bir örnek olarak kayda geçti.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DOĞADA NADİR KARŞILAŞILAN KARA LEYLEK, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ....

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DOĞADA NADİR KARŞILAŞILAN KARA LEYLEK, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ. ŞEHİR MERKEZİNDEKİ ARAZİDE YİYECEK ARARKEN FARK EDİLEN KUŞ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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