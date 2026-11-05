Diş hekimliğinde mikroskop görüntülerine yapay zeka desteği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) araştırmacılarının da yer aldığı projede, kök kanal tedavisinde dişin kanal girişlerini dental operasyon mikroskobu görüntülerinden gerçek zamanlı tespit edebilen bir yapay zeka destekli yazılım geliştirilmesi hedefleniyor.

Araştırma ekibi ve destek:

Projenin yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Karataş üstleniyor. Ekibin diğer üyeleri arasında KBÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Ünal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar ve Doç. Dr. Özer Çelik ile Atatürk Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Dt. Hümeyra Nur Tosunoğlu bulunuyor. Proje, TÜBİTAK 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde desteklenmektedir.

Veri seti ve model eğitimi:

Araştırma kapsamında gerçek hastalardan, klinik şartlarda elde edilecek en az 100 dişe ait bin 500 mikroskop görüntüsü içeren bir veri seti hazırlanacak. Uzmanlar tarafından kanal girişlerinin işaretleneceği bu görüntülerle yapay zeka modeli eğitilecek; modelin başarısı eğitimde kullanılmayan bağımsız klinik görüntüler üzerinden değerlendirilecek. Çalışmada farklı diş grupları ve görüntüleme şartları dikkate alınarak sistemin klinik ortamdaki performansı incelenecek.

Yazılım prototipi ve klinik uygulama:

Çalışmanın devamında modelin, mikroskoptan alınan görüntüleri gerçek zamanlı analiz ederek muhtemel kanal girişlerini hekimin ekranında işaretleyebilen bir yazılım prototipine dönüştürülmesi planlanıyor. Geliştirilecek altyapının farklı marka ve modellerdeki dental operasyon mikroskoplarıyla uyumlu olması hedefleniyor, böylece klinik uygulamalarda pratik bir görsel destek sunulması amaçlanıyor.

Eğitim ve yerli teknoloji katkısı:

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Ünal, klinik veri setinin toplanması ve hazırlanması süreçlerine katkı sağlayacak; ayrıca yazılımın klinik kullanımı sırasında toplanacak kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin belirlenmesinde görev alacak. Geliştirilecek sistemin yalnızca klinik uygulamalarda değil, diş hekimliği ve uzmanlık öğrencilerinin kanal anatomisini öğrenmesine yardımcı olacak bir eğitim aracı olarak da kullanılması öngörülüyor.

Proje sonunda ortaya çıkacak klinik veri seti, yapay zeka modeli ve yazılım prototipinin, yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine ve ileri klinik doğrulama çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) DE ARAŞTIRMACI OLARAK YER ALDIĞI PROJEYLE, KÖK KANAL TEDAVİSİNDE DİŞİN KANAL GİRİŞLERİNİ DENTAL OPERASYON MİKROSKOBU GÖRÜNTÜLERİNDEN GERÇEK ZAMANLI TESPİT EDEBİLEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.