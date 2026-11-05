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Aliağa'da fabrika yolunda hemzemin geçit kazası: ambulansa tren çarptı

Aliağa Çakmaklı Mahallesi'nde hemzemin geçitte trenin ambulansa çarpması sonucu bir kişi hafif yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aliağa'da fabrika yolunda hemzemin geçit kazası: ambulansa tren çarptı

Aliağa'da hemzemin geçitte kaza

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika yönüne doğru ilerleyen ambulansa geçitte bir tren çarptı.

müdahale ve yaralanma:

Çarpmanın etkisiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, olay yerine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

inceleme ve süreç:

Kaza sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ambulansın trene çarpması sonucu oluşan hasar ile ilgili de kayıt tutulurken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayla ilgili ek açıklama yapılacağı öğrenildi.

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, SEYİR HALİNDE OLAN BİR AMBULANSA HEMZEMİN GEÇİTTE TREN ÇARPTI. KAZA...

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE, SEYİR HALİNDE OLAN BİR AMBULANSA HEMZEMİN GEÇİTTE TREN ÇARPTI. KAZA SONUCU AMBULANSTA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN 1 KİŞİNİN İSE HAFİF YARALANDIĞI BELİRTİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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