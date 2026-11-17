Kaza ve müdahale:

Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri şarampole devrilip eğimli arazide yuvarlanarak denize düştü.

Kazada araç sürücüsü Onur Kara (29) olay yerinde arazide hareketsiz bulunurken, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada kullanılan aracın plakası henüz belirlenemedi.

çalışmaların seyri ve güvenlik önlemleri:

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve Karayolları ekipleri, denize düşen beton mikserinin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekipler hem kurtarma hem de güvenlik amaçlı düzenlemeler yapıyor.

Kazanın yaşandığı güzergahta trafik ekiplerin denetiminde kontrollü olarak sağlanıyor; yetkililer çalışmanın tamamlanmasına kadar sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

oluşturulan ilk tespitler:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kaza nedeni olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterilirken, ekipler mikserin denizden çıkarılmasının ardından detaylı inceleme ve tutanak işlemlerine geçecek.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor ve ekiplerin kurtarma ile çıkarma çalışmalarına ilişkin bilgi akışı sürdürülüyor.

MERSİN'İN AYDINCIK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK DENİZE DÜŞEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ ONUR KARA (29) HAYATINI KAYBETTİ. KAZANIN ARDINDAN DENİZE DÜŞEN BETON MİKSERİNİN ÇIKARILMASI İÇİN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.