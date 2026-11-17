operasyonun ayrıntıları:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli çalışma yürüttü. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu ifadeye yönelik arama kaydı bulunan hükümlü Keşan'da tespit edilerek yakalandı.

suç kayıtları ve ceza:

Şüphelinin hakkında "göçmen kaçakçılığı", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "nafaka hükümlerine uymamak" ve "taksirle yangına sebebiyet verme" suçlarından toplam 12 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

11 aydır firari olan hükümlü, yakalanmasının ardından Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili idari ve adli işlemler jandarma birimlerince sürdürülecek.

KEŞAN’DA 11 AYDIR FİRARİ OLAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI