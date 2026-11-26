Zonguldak kestane balı sağlık ve turizm ekseninde değerlendiriliyor:

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenleri tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, coğrafi işaretle tescillenen Zonguldak kestane balının sağlık ve gastronomi turizmine entegrasyonu için somut öneriler sunuyor. Çalışma, 19-21 Kasım tarihlerinde Bartın Üniversitesinde düzenlenen 1. Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nda; Cihat Çelik, Çağrı Alkan, Ender Büyükgüzel ve Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından "Zonguldak Sağlık Turizmi Açısından Kestane Balı; Coğrafi İşaretin Önemi" başlığıyla ele alındı.

üretim, bileşim ve bilimsel bulgular:

Sempozyum verilerine göre Zonguldak’ta yaklaşık 40 bin kayıtlı fenni kovan bulunuyor ve yılda 350-400 ton kestane balı elde ediliyor. Kovan başına ortalama verim 10–18 kilogram aralığında gerçekleşiyor. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 2020 verilerine göre yaklaşık 1.300 kayıtlı üretici var. Sunumda yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi analizleri, Zonguldak kestane balının çiçek balına kıyasla kalsiyum, potasyum, mangan ve bakır gibi elementlerde daha zengin olduğunu gösterdi.

Çalışmada kestane balının içeriğindeki fenolik asitler, flavonoidler ve polifenollerin antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri vurgulanıyor. Bu bileşenler, arı ve arı ürünlerinin sağlık uygulamalarında yer aldığı apiterapi açısından kestane balına potansiyel sağladığı değerlendirmesine zemin oluşturuyor.

turizm rotaları, ekonomik kazanımlar ve koruma:

Araştırmacılar, pazarlama ve tanıtım eksikliklerinin ürünün ekonomik değerini sınırladığına dikkat çekerek, coğrafi işaret tescilinin üretici gelirleri, ürün izlenebilirliği ve tüketici güveni açısından önemini vurguladı. Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin başvurusu sonucu, Zonguldak kestane balı 21 Ağustos 2026 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 1889 tescil numarasıyla menşe adı olarak tescillendi.

Çalışmada, kestane ormanları ve kestane ağaçlarının çiçeklenme dönemlerinin arıcılık temalı turizm faaliyetlerine dönüştürülebileceği önerildi. Bu kapsamda arı kovanı ziyaretleri, hasat ve üretim süreçlerinin deneyimlenmesi, yerel gastronomi etkinlikleri ile apiterapi uygulamalarının bir arada sunulduğu rotalar planlanabilir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis ve balmumu üretiminin kırsal ekonomiye katkı sağlayacağına dikkat çekildi; Zonguldak gibi madenciliğe dayalı sanayi bölgelerinde arıcılığın kırsal aileler için alternatif gelir ve istihdam imkanı sunduğu belirtildi.

Çalışma, hem ürünün bilimsel dayanaklarını hem de tanıtım-strateji eksikliklerini ortaya koyarak, coğrafi işaretin sağladığı avantajların turizm ve sağlık sektörleriyle entegre edilmesi gerektiğini öne çıkarıyor.

zarar yönetimi ve sürdürülebilirlik:

Sempozyumda ayrıca BEUN bünyesinde yürütülen, arıcılık sektörüne zarar veren büyük balmumu güvesi (Galleria mellonella) üzerine araştırmalar paylaşıldı. Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve ekibi, zararlının larvalarının peteklerdeki balmumu ve poleni tükettiğini, kovan hijyenini bozduğunu ve koloni kayıplarına yol açtığını belirtti. Araştırmalarda, balda kimyasal kalıntı oluşmasının önüne geçmek amacıyla zararlı ile mücadelede fizyolojik ve biyolojik yöntemlerin öncelendiği aktarıldı. Büyükgüzel, çalışmalara katkı sağlayan ZAYBİR yetkililerine teşekkür etti.

BEUN ekibinin değerlendirmeleri, coğrafi işaretli bir ürünü koruma, bilimsel temellerle pazarlama ve sürdürülebilir üretim-pratikleriyle turizme katma değer sağlama ekseninde yol haritası sunuyor.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMADA, COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN ZONGULDAK KESTANE BALININ SAĞLIK VE GASTRONOMİ TURİZMİNE KAZANDIRILMASI İÇİN ARICILIK TEMALI TURİZM ROTALARININ OLUŞTURULMASI ÖNERİLDİ.