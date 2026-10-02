Kılıçdaroğlu Mersin'de: Seçer'in serbest bırakılması ve adalet çağrısı

Kılıçdaroğlu Mersin'de kalabalığa seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'e gelerek önce parti il başkanlığında yetkililerle bir araya geldi, ardından Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasında adalet, hukuk ve halk iradesi üzerinde durdu ve gözaltına alınan Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanına ilişkin sürece tepki gösterdi.

Seçer için serbest bırakma çağrısı:

Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'in Mersin'e hizmet etmek amacıyla göreve geldiğini vurguladı ve Seçer'in ifadesinin alınmasının ardından derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Başkanın görevine dönmesinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Başkanımızın ifadesi alınır, eyvallah. Ama derhal serbest bırakılması, görevine başlaması ve Mersin'e hizmet etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yapılan işlemin usul ve demokrasi açısından sorunlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının davet edildiğinde ifade vermekten kaçınmayacağını; ancak sabaha karşı 05.00'te evlerinin basılmasının doğru olmadığını söyledi. "Bir belediye başkanının, Büyükşehir Belediye Başkanının evi saat 05.00'te, sabaha karşı basılmaz ve aranmaz, doğru değildir" dedi.

Halk iradesi ve adalet vurgusu:

Kılıçdaroğlu, adaletin kişiden kişiye veya iktidardan iktidara göre değişmemesi gerektiğini tekrarladı: "Adalet sadece mazlumlar için değil, sadece güçlüler için değil, adalet cihanda yaşayan herkes için geçerli bir kuraldır." Bu çerçevede halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarının halka hesap vermesi gerektiğini, ancak hesap verme sürecinin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Seçer'in Mersin'e yaptığı hizmetlere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Vahap Seçer, seçildiği günden bu yana Mersin'e, Mersinlilere her türlü hizmeti yapmıştır. Fedakarlık da yapmıştır" dedi ve bir başkanın tutuklanmasının aslında 2 milyon Mersinliyi cezalandırmak anlamına geldiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu mücadeleye ilişkin mesajlar da verdi: partinin halktan güç aldığını, siyasi baskılarla susturulamayacağını ve hukuksuzlukla mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Biz gücümüzü halktan alırız, mazlumdan alırız, çalışandan alırız" sözleriyle halkla dayanışma çağrısını yineledi ve Seçer'in "ne zaman?" sorusuna "pazartesi gelmeli ve görevine başlamalı" yanıtını verdi.

Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sokaktaki sesin önemine işaret etti: "Bizim sokaklardaki, kahvedeki, tarladaki sesimiz sizlersiniz. Adaleti sizler sokaklarda, kahvelerde, tarlalarda dillendiren kişilersiniz." Ayrıca eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı kürsüye davet ederek ortak mücadele mesajı verdi.

Program kapsamında Kılıçdaroğlu'nun, gözaltındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in aileleriyle görüştüğü de öğrenildi. Kılıçdaroğlu, demokratik usul ve hukuk ilkelerinin korunması gerektiğini vurgulayarak destek mesajını sürdürdü.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA HİTAP EDEREK, TUTUKLU BULUNAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER’İN SERBEST BIRAKILARAK GÖREVİNE DÖNMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.