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Kılıçdaroğlu ve Bahçeli meclis’te iki eski dost havasında görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis’te baş başa görüşüp iki eski arkadaş olduklarını söyledi; görüşme içeriği paylaşılmadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli meclis’te iki eski dost havasında görüştü

Meclis’te baş başa görüşme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis’te bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli’nin odasında baş başa şekilde gerçekleşti ve kısa sürdü.

Tarafların açıklamaları:

Görüşmenin ardından Bahçeli’nin odasından ayrılan Kılıçdaroğlu, "İki eski arkadaş olarak baş başa görüştük" dedi. Her iki taraf da görüşmenin içeriğine dair ayrıntı vermedi.

Toplantı, iki partinin liderleri arasındaki doğrudan teması gösteren kısa bir buluşma olarak kayda geçti; resmi bir açıklama veya ortak bildiri paylaşılmadı.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ MECLİS&#039;TE BAŞ BAŞA...

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ MECLİS'TE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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